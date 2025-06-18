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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخدمات البيطرية: زيادة فرص تصدير اللحوم ومنتجاتها إلى الأسواق المجرية

الدكتور حامد الأقنص
الدكتور حامد الأقنص
شيماء مجدي

استقبل الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، "باتريك ماروج"، المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة المجر بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية.


وأكد الأقنص أهمية التعاون الفني والاقتصادي مع الجانب المجري،  تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك قدرات بيطرية متميزة تسعى لتبادلها مع شركائها الدوليين، مما يسهم في دعم جهود الدولة في رفع كفاءة القطاع البيطري وتحقيق الأمن الغذائي.
فيما بحث اللقاء إمكانات زيادة الصادرات المصرية ذات الأصل الحيواني إلى السوق المجرية، لا سيما المنتجات التي تتمتع بجودة عالية ومطابقة للمعايير الدولية، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين في مجالات الطب البيطري وتطوير الخدمات البيطرية الحديثة، إضافة إلى بحث فرص التدريب المشترك وتنظيم زيارات متبادلة بين المختصين لتعزيز بناء القدرات والارتقاء بجودة الخدمات البيطرية.


وأكد الجانبان أهمية توافق هذا التعاون مع الاشتراطات الصحية والوبائية الدولية، حيث يخضع تقييم فرص الاستيراد لتطورات الوضع الوبائي كما تعلنها الجهات المختصة وطبقاً لتوصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان، بما يضمن سلامة الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة بالبلدين.
ومن جانبه، أعرب ماروج عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العامة للخدمات البيطرية في دعم منظومة الصحة الحيوانية في مصر، مؤكداً حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالرقابة على المنتجات الحيوانية والتصدير وتبادل الخبرات الفنية.


واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك وتفعيل قنوات التواصل لتعزيز فرص التعاون المستقبلي، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تطوير القطاع البيطري المصري.


وحضر اللقاء عدد من الأطباء البيطريين المتخصصين من إدارات الهيئة المختلفة، حيث تم استعراض أبرز جهود الهيئة في مكافحة الأمراض الوبائية وتحسين الخدمات البيطرية في مختلف المحافظات.

الخدمات البيطرية سفارة المجر الصحة الحيوانية

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