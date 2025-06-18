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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل تنفيذ أول مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تحرص وزارة التنمية المحلية، على متابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء أول مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان. 

ويعكس المشروع التزام الدولة بإنشاء بنية تحتية متطورة ومستدامة لإدارة المخلفات، والحد من التلوث، وتحقيق الإصحاح البيئي الشامل.

واجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، الذي يتم تنفيذه ضمن مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بالتعاون مع البنك الدولي.

أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط

وأكدت د. منال عوض أن المدينة تمثل أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويُنفذ وفقًا لأفضل المعايير والخبرات العالمية، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

محاور اجتماع وزيرتا التنمية المحلية والبيئة:
 _ متابعة نسب تنفيذ المشروع التي تجاوزت 65%، و80% من أعمال البنية التحتية.

_ التأكيد على أهمية المشروع لخدمة القاهرة، القليوبية، والمدن الجديدة خلال الـ30 سنة القادمة.

_ توجيهات بسرعة تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمني.

_ مناقشة آليات تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التشغيل والمعالجة.

ويشمل المخطط العام للموقع الذي يقام على مساحة 1228 فدان:
-  مخلفات بلدية، طبية، صناعية، وهدم وبناء.
- مساحات مخصصة للتخلص الآمن والمعالجة حسب نوعية المخلفات.

التنمية المحلية منال عوض معالجة المخلفات

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