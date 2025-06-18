محمد رمضان يعلن تأجيل حفله في أمريكا بسبب الأوضاع بالشرق الأوسط

أعلن الفنان محمد رمضان عن تأجيل حفله الغنائي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان من المقرر إقامته في 21 يونيو الجاري، وذلك نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك":"أود أن أعتذر عن تأجيل الحفل في أمريكا، الذي كان مقررًا أصلاً في 21 يونيو، بسبب إغلاق معظم المطارات في الشرق الأوسط والصعوبات الحالية في السفر الناجمة عن الأحداث الجارية في المنطقة.

أزمة محمد رمضان :

وكانت أثارت قضية نجل الفنان محمد رمضان جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت محكمة جنح الطفل قرارًا بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على زميله داخل ناد شهير بأكتوبر.

بحسب تصريحات محامي نجل محمد رمضان، فإن الطفل "علي" دخل في حالة انهيار نفسي وبكاء هيستيري فور علمه بموعد الجلسة، حيث أصيب بـ"نزلة معوية وارتفاع في درجة الحرارة"، نتيجة الخوف الشديد من المثول أمام المحكمة، وهو موقف لم يمر به من قبل.

وأكد أن الطفل تغيب عن الجلسة بسبب حالته الصحية والنفسية السيئة، وأنه التمس من المحكمة تأجيل الجلسة أسبوعًا لحين تحسن حالته، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأصدرت قرارها غيابيًا بإيداع الطفل دار رعاية.