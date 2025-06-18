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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عضوية أندية وادي دجلة تتجه للوصول إلى 400 ألف جنيه خلال 2025 وسط توسعات وخدمات متكاملة

وادى دجلة العقارية
وادى دجلة العقارية
أحمد عبد القوى

في ظل التوسع المستمر وتزايد الإقبال، تتجه قيمة عضوية أندية وادى دجلة، إحدى أكبر الكيانات الرياضية الخاصة في مصر، إلى الوصول لحاجز الـ400 ألف جنيه قبل نهاية عام 2025. وتواصل الأندية تقديم تجربة رياضية واجتماعية متكاملة، تجمع بين أحدث المرافق والخدمات المتنوعة التي تلبي احتياجات مختلف أفراد الأسرة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في أسلوب حياة متوازن يجمع بين اللياقة، الترفيه، والخصوصية.

وتشهد أندية وادى دجلة أعمال تطوير مستمرة على مستوى البنية التحتية، لتلبية احتياجات الأعضاء الحاليين والمستقبليين، ويجري حاليًا العمل على تجهيز المرحلة الأولى من فرع النادي الجديد في مدينة طنطا، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، ضمن خطة استراتيجية للتوسع في منطقة الدلتا، إلى جانب التحضير لافتتاح الفرع الثاني في محافظة الإسكندرية، وفرع الشروق،و فروع أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا ، مما يؤكد التزام وادي دجلة بتقديم تجربة رياضية واجتماعية متطورة في مختلف المحافظات، وفي ظل هذه التوسعات والتطورات السريعة، تمثل الفترة الحالية فرصة مثالية للراغبين في الاشتراك للاستفادة من الأسعار الحالية قبل تطبيق التعديل المرتقب.

منذ تأسيسها في عام 2002، أصبحت أندية وادى دجلة أكبر الكيانات الرياضية في مصر، حيث تضم 10 فروع في مواقع استراتيجية في مختلف المحافظات. وتوفر الأندية أكثر من 20 رياضة فردية وجماعية تشمل الإسكواش، والتنس، وكرة القدم والسباحة، والجمباز، وغيرها، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تضم الكافيهات، والمساحات المخصصة للفعاليات.

ويعد المجتمع الرياضي في أندية وادى دجلة من أهم عناصر نجاحها، حيث يضم مجموعة من الأبطال الرياضيين الذين حققوا إنجازات بارزة في البطولات المحلية والدولية، مثل علي فرج، بطل العالم في الإسكواش، وحبيبة مرزوق، المصنفة الأولى في إفريقيا في الجمباز الإيقاعي. كما كان لأندية وادى دجلة الفخر في احتضان العديد من اللاعبين الذين أصبحوا نجوماً في الدوري المصري والدوريات الأوروبية مثل عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي.

أما على صعيد الفعاليات الترفيهية، فقد نظمت أندية وادى دجلة العديد من الأنشطة الاجتماعية الكبرى التي تحظى بإقبال واسع من الأعضاء، مثل حفلات "الماراثون الغنائي" التي أقيمت في مايو في فروع الأندية المختلفة على مستوى الجمهورية. كما كانت أندية وادى دجلة حريصة على تقديم تجارب فريدة من نوعها خلال شهر رمضان الماضي، بتنظيم أمسيات رمضانية حية مع مجموعة من أبرز الفنانين والمطربين، مما يعزز الروابط الاجتماعية والأنشطة الثقافية بين الأعضاء.

من خلال هذه التوسعات والفعاليات المميزة، تواصل أندية وادى دجلة تقديم أفضل تجربة رياضية وترفيهية للأعضاء، مع الاستمرار في تحسين الخدمات وتطوير المنشآت بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

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يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 11 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.

عقار عقارات وادى دجلة

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