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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"روتانا" تطرح أغنية "ده بجد" للفنان حميد الشاعري على "يوتيوب"

حميد الشاعري مع روتانا
حميد الشاعري مع روتانا
قسم الفن

طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، مساء الأربعاء، أغنية "ده بجد " للنجم حميد الشاعري، وذلك عبر قناتها على "يوتيوب"، والتي تعد باكورة أعمالهما الجديدة، وهى من كلمات الشاعر السيد علي وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر.

وتقول بعض كلمات أغنية "ده بجد": "ده بجد، ولا بيتهيألي، أشوفك هنا قدامي، معقول، يتحقق اللي في بالي ده أنت، ولا صورة في خيالي، ده بجد.. ولا بيتهيألي، أشوفك هنا قدامي، معقول يتحقق اللي في بالي ده أنت، ولا صورة في خيالي، طب كنت فين واراضيك فين ده أنا كنت عايش بدور عليك، بسأل كمان في كل مكان لو حد شافك يأخدني ليك، معقول انا وانت نرجع لبعض خلاص... والأحلى ان انا وانت بنفس الإحساس، حتى الملامح هي هي يا ناس، ولا كبرنا ولا اتأثرنا بالأيام".

وكان النجم حميد الشاعري، انضم رسميا لعائلة نجوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك في خطوة جديدة تنتهجها "روتانا" لإعادة الفن لمساره الصحيح وتقديم فن راقي يليق بالجمهور العربي.

ووقع حميد الشاعري، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى برئاسة الرئيس التنفيذي الأستاذ سالم الهندي، وبحضور المدير التنفيذي للشئون الفنية لروتانا بالقاهرة أسامة رشدي.

وأصدرت روتانا، بيانا صحفيا، جاء فيه: "وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقدا فنيا مع النجم حميد الشاعري أحد أبرز رموز الغناء في العالم العربي وصاحب مدرسة خاصة بالموسيقى، لتقديم أعمال غنائية جديدة تليق بتاريخه الفني".

وأضاف البيان: “حميد الشاعري يعد واحدا من الأسماء الفنية التي كان لها بصمة خاصة في الأغنية وساهم بشكل كبير في التحول موسيقيا إلى ما يتلائم مع متغيرات العصر للاقتراب أكثر من ذائقة الجيل الحالي حتى أن ألحانه وتوزيعاته سيطرت لفترة كبيرة بأصوات مطربيها على الساحة الغنائية مشكلا مدرسة خاصة كل من استمع لموسيقاها أدرك أنها بتوقيع حميد الشاعري الذي وضع في مخيلته وهو يعود لروتانا، نجاحات الماضي”.

روتانا حميد الشاعري ألبوم حميد الشاعري

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