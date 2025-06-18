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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمياط: ملف الاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملف الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، بحضور الرائد أحمد بسيوني الرقابة الإدارية، واللواء محمد همام، السكرتير العام، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة دمياط وجامعة حورس.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لفرص الاستثمار المطروحة والرؤى المقدمة من مختلف الجهات المعنية، إذ ناقش الحضور الآليات المقترحة لتعظيم الاستفادة من هذه الفرص، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات التنفيذية والرقابية والأكاديمية لتعزيز المناخ الاستثماري بالمحافظة.

وأكدت "نائب المحافظ" أن ملف الاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بدمياط، مشيرة إلى أن المحافظة تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لجذب العديد من المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو السياحية أو اللوجستية أو التكنولوجية.

وأضافت أننا نعمل وفق رؤية واضحة لجذب الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، مع الحرص على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما طالبت المهندسة شيماء الصديق، على أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية والتراثية للمحافظة عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة، مؤكدة أن دمياط تتميز بتاريخها العريق في صناعة الأثاث والحرف التراثية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في أي رؤية تنموية مستقبلية، داعية جميع الجهات المعنية إلى مراعاة هذه الخصوصية في طرح المشروعات وتخطيطها بما يحقق التنمية المتوازنة ويحافظ على الموروث الحضاري للمحافظة.

كما توجهت بالشكر لكافة الجهات المشاركة بالاجتماع علي الجهد المبذول لإعداد دراسات تخطيطية و تصور لأفضل الانشطه والمشروعات لكل فرصة استثماريةو لتعاونهم جميعا فى إعداد الدرسة ،وطلبت اعداد دراسات جدوي فنية ومالية وخطط تسويقيه لكافة المشروعات التي تم مناقشتها بالاجتماع لاتخاذ قرار بشأنها الاجتماع القادم تمهيدا لطرحها علي منصة المحافظة الالكترونيه الخاصة بالفرص الاستثمارية قريبا

دمياط محافظةدمياط الأراضى الاستثمار

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