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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتشميع 5 منشآت صحية و4 مخازن بدون ترخيص بدمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
زينب الزغبي


أعلن المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهازتنميةمدينة دمياط الجديدة ، أنه في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة ،عن قيام اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز ، من إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل والشئون القانونية وإيرادات المياه بالجهاز ، بالإشتراك مع شرطة التعمير ، وهندسةكهرباء دمياط الجديدة ، وإدارةالعلاج الحر بدمياط ، بشن حملة لتنفيذ ( 5) قرارات غلق وتشميع للعيادات والمعامل الطبية لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية ، بنطاق الحى الثانى والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط بالمنشأة الطبية بدون ترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية وذلك قبل الحصول على الموافقةاللازمة ، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت.

محذرا المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها.

مضيفا أن من يقوم بفض"الجمع" الأحمر ، يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله طبقا للقانون رقم ( ٤١٥ ) لسنة ١٩٥٤ م بشأن مزاولة مهنة الطب والقانون رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٨١ م بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات المنفذة لهما وتعديلاتهما.

وفى سياق متصل ، تم غلق وتشميع عدد ( 4)مخازن تعمل بدون ترخيص وعدم الإلتزام بالإشتراطات البيئية بمنطقة غرب الميناء، وتم فصل المرافق عن تلك المخازن ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف.

وقال رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضارى والجمالى .
مشيراً إلى إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين ، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز ، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين ، مطالباً أصحاب الأنشطة المختلفة بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص ، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

مضيفا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ال ( 24 ) ساعة، لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية ، والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.

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