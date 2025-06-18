اتفاقية لدعم التسويق والترويج للفرص الاستثمارية بدمياط



استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه ظهر اليوم، السيد مصطفى هريدى المدير التنفيذى لشركة خزام للخبرة والتثمين والخبير بهذا المجال ،و ياسر زغلول مسئول المزادات و رضا جابر مدير الشئون القانونية بالشركة

حيث وقع " محافظ دمياط " بروتوكول تعاون مع الشركةوذلك لدعم المحافظة بمجالات التسويق والترويج لبيع أو تأجير أو الانتفاع لبعض الأصول المملوكة لها بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية



وأشار " المحافظ " إلى أن الاتفاق يهدف إلى الاستفادة من خبرات الشركة بمجال التسويق باعتبارها من أهم وأكبر الشركات المتخصصة بهذا المجال ، حيث ستقوم الشركة بموجب هذا الاتفاق بتنفيذ حملات الدعاية للتسويق والترويج وفقًا لرؤيتها التسويقية ، واعرب " محافظ دمياط " عن ترحيبه بهذا البروتوكول الذى سيساهم وبشكل كبير فى دعم مخططات المحافظة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية و أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاق العمل بين الجانبين لتحقيق تلك المستهدفات .