حملة لمكافحة القوارض والحد من انتشار الأمراض والأوبئة بدمياط

فى إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي بدمياط برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وعضوية الجهات المعنية وذلك من أجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية و الحد من انتشار الأمراض و الاوبئة و الجوائح الصحية ، وبمتابعة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

أعلنت إدارة شئون البيئة بالمحافظة عن بدء تنفيذ حملة مكافحة القوارض من قبل ادارة مكافحة ناقلات الامراض بالمتوطنة بمديرية الصحة بدمياط في الكتل السكنية بمدن دمياط و فارسكور والزرقا والسرو وكفر سعد وكفر البطيخ وميت أبو غالب الروضة وعزبة البرج ورأس البر ابتداء وتستمر الحملة لمدة أربع أسابيع .

وتهيب محافظة دمياط المواطنين بالالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدة المحلية لتجميع المخلفات الصلبة من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا وذلك لمنع تجمع الكلاب الضالة والحد من انتشار القوارض والحشرات