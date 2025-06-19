جدول مواعيد غلق المحلات رسمياً في الصيف

منذ الحديث عن تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء بعد أزمة إيران وإسرائيل الأخيرة، يهتم المواطنون بمسألة الكهرباء في مصر، وهل ستضطر الحكومة إلى اللجوء لـ قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال كما حدث في الصيف الماضي، أم أن هناك خطة بديلة لتفادي القطع وترشيد الاستهلاك في جميع أنحاء الجمهورية؟

هل سيتم قطّع الكهرباء في 2025؟

الحكومة أعلنت بشكل واضح وصريح خلال الأيام الماضية أنها لن تلجأ إلى قطع الكهرباء في صيف ٢٠٢٥، لكن رئيس الوزراء دعا المواطنين إلى ترشيد الكهرباء ومساعدة الدول في تخفيف الأحمال خلال شهور الصيف.

مواعيد غلق المحلات

وتزايدت عمليات البحث عن مواعيد غلق المحلات والمولات و المطاعم في الصيف بعد الحديث عن ترشيد الكهرباء.

ونستعرض لكم في السطور التالية جدول مواعيد غلق المحلات.

مواعيد غلق المحلات في صيف2025

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.



2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.



3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا منالساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.



4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.



5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً.



6. عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.



7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران.



8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.



9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

مواعيد غلق المحلات

مواعيد غلق المصالح الحكومية

وبحسب شركة الكهرباء، سيتم إغلاق المصالح الحكومية بعد انتهاء العمل وبحد أقصى الساعة السادسة مساءً، وعدم إنارة اللافتات والإعلانات المضيئة.

مواعيد غلق المحلات 2025

تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات العامة والمولات والمقاهي، وفقا للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، حيث تغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساءً، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل.

حقيقة تقليل ساعات عمل المحلات في الصيف

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه سيتم استمرار العمل بالمواعيد الصيفية للمحال العامة والورش والمولات والمطاعم كماهي بدون تعديل، ولن يكون هناك تقليل لساعات عمل المحال بمقدار ساعة.

مواعيد غلق المحلات رسمياً

كما أن المحال تغلق الساعة 11 مساءً في الأيام العادية و12 في أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية، وهذا الأمر وفق المواعيد الصيفية، ولا تعديل فيه.