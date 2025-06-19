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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة الصفراء؟

الذرة
الذرة
ريهام قدري

تناول الذرة الصفراء له فوائد صحية عديدة، خصوصاً إذا تم تناولها باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن. 

إليك ما يحدث لجسمك عند تناول الذرة الصفراء:

 الفوائد الصحية للذرة الصفراء:

تحسين الهضم:

غنية بالألياف التي تُسهم في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تعزيز صحة القلب:

تحتوي على مركبات نباتية مثل البوليفينولات التي تقلل من الكوليسترول الضار وتدعم صحة الأوعية الدموية.

تمد الجسم بالطاقة:

لأنها غنية بالكربوهيدرات الطبيعية، فهي تمنح الجسم طاقة فورية وتناسب الرياضيين أو من يعانون من التعب.

مفيدة لصحة العين:

تحتوي على "لوتين وزياكسانثين"، وهما مضادان للأكسدة يحميان العين من التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

دعم المناعة:

تحتوي على فيتامين C ومجموعة من مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة.

مفيدة للبشرة:

الفيتامينات والمعادن الموجودة فيها تساعد على نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد.

متى تصبح مضرة؟

الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى:

زيادة الوزن بسبب محتواها العالي من السعرات.

مشاكل في الهضم عند الأشخاص الحساسين للألياف.

ارتفاع سكر الدم لمرضى السكري إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو محلاة.

نصائح لتناولها بشكل صحي:

الأفضل تناولها مسلوقة أو مشوية بدون إضافات دهنية أو سكرية.

تجنب الإفراط في الملح أو الزبدة عند تحضيرها.

تناول الذرة الذرة الصفراء فوائد الذرة ذرة صفراء

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