النمو المثالي للمولود .. كل ما تحتاج معرفته عن الوزن والرضعات اليومية

مع قدوم المولود الجديد، تبدأ الأم في طرح العديد من الأسئلة حول نموه وتغذيته: "هل وزنه طبيعي؟ هل يرضع كفاية؟"ئ
إليكِ دليلاً مبسطًا لمساعدتك في التعرف على الوزن الصحي وعدد الرضعات المناسبة لطفلك خلال الشهور الأولى.
الوزن الطبيعي للمولود:
يتراوح الوزن المثالي عند الولادة بين 2.5 و4 كيلوغرامات.
قد يفقد الطفل ما يصل إلى 10% من وزنه خلال أول أسبوع، لكنه يستعيده خلال الأسبوع الثاني.
يبدأ الوزن في الزيادة بمعدل 150 إلى 200 جرام أسبوعيًا خلال أول 3 أشهر.
يتضاعف وزن الطفل عادةً عند بلوغه 5 إلى 6 أشهر.
عدد الرضعات اليومية التي يحتاجها الطفل:
🔹 الرضاعة الطبيعية:
يحتاج الطفل من 8 إلى 12 رضعة يوميًا، بمعدل رضعة كل ساعتين إلى 3 ساعات.
مدة الرضعة الواحدة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة حسب حاجة الطفل.
🔹 الرضاعة الصناعية:
يحتاج الطفل إلى 6 إلى 8 رضعات يوميًا.
الكمية تبدأ من 30–60 مل في الأيام الأولى، وتزداد تدريجيًا حتى تصل إلى 150–180 مل حسب عمره ووزنه.
كيف تعرفين أن طفلك يحصل على ما يكفيه؟
تبليل من 6 إلى 8 حفاضات يوميًا.
نوم جيد ونشاط طبيعي بعد الرضعة.
زيادة منتظمة في الوزن حسب عمره.