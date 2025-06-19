النمو المثالي للمولود .. كل ما تحتاج معرفته عن الوزن والرضعات اليومية

مع قدوم المولود الجديد، تبدأ الأم في طرح العديد من الأسئلة حول نموه وتغذيته: "هل وزنه طبيعي؟ هل يرضع كفاية؟"ئ

إليكِ دليلاً مبسطًا لمساعدتك في التعرف على الوزن الصحي وعدد الرضعات المناسبة لطفلك خلال الشهور الأولى.

الوزن الطبيعي للمولود:

يتراوح الوزن المثالي عند الولادة بين 2.5 و4 كيلوغرامات.

قد يفقد الطفل ما يصل إلى 10% من وزنه خلال أول أسبوع، لكنه يستعيده خلال الأسبوع الثاني.

يبدأ الوزن في الزيادة بمعدل 150 إلى 200 جرام أسبوعيًا خلال أول 3 أشهر.

يتضاعف وزن الطفل عادةً عند بلوغه 5 إلى 6 أشهر.



عدد الرضعات اليومية التي يحتاجها الطفل:

🔹 الرضاعة الطبيعية:

يحتاج الطفل من 8 إلى 12 رضعة يوميًا، بمعدل رضعة كل ساعتين إلى 3 ساعات.

مدة الرضعة الواحدة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة حسب حاجة الطفل.



🔹 الرضاعة الصناعية:

يحتاج الطفل إلى 6 إلى 8 رضعات يوميًا.

الكمية تبدأ من 30–60 مل في الأيام الأولى، وتزداد تدريجيًا حتى تصل إلى 150–180 مل حسب عمره ووزنه.



كيف تعرفين أن طفلك يحصل على ما يكفيه؟

تبليل من 6 إلى 8 حفاضات يوميًا.

نوم جيد ونشاط طبيعي بعد الرضعة.

زيادة منتظمة في الوزن حسب عمره.