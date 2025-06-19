رصف ورفع كفاءة طريق الحلمية / بحطيط بمركز أبو حماد بطول 5 كم بتكلفة 13 مليون جنيه

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق الحلمية / بحطيط بمركز أبو حماد بطول 5 كم ومتوسط عرض ما بين 10 : 12 متر بقطاعات متفرقة بالطريق ، وبتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه ، وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجله العمل بالمشروع لسرعه الإنتهاء منه ودخوله الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم الإنتهاء من رصف مسافة 2 كم من إجمالي 5 كم ، وذلك بعد تذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذه وتوريد مادة البيتومين اللازمة لأعمال رصف الطريق وجاري العمل على باقي المسافة ، والتي من المقرر الإنتهاء منها منتصف شهر يوليو 2025 وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق ومتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد ليُساهم الطريق في تحسين البنيه التحتية بمركز أبو حماد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى والمساهمة في تحسين البنيه التحتية بقطاع الطرق والكباري.