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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مؤتمر جماهيري مرتقب لدعم حملة "ومَن أحياها" بحضور كبار علماء الأزهر

مؤتمر جماهيري مرتقب لدعم حملة (ومَن أحياها)
مؤتمر جماهيري مرتقب لدعم حملة (ومَن أحياها)
شيماء جمال

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم بمكتبه، فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمجمع في مجالات التوعية المجتمعيَّة، وتعزيز القِيَم الدِّينيَّة والوطنيَّة، مِن خلال مبادرات ميدانيَّة تستهدف مختلِف شرائح المجتمع، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب بتكثيف جهود التوعية في المحافظات، حيث استعرض اللقاء وضع رؤية مستقبلية للجنة العليا للدعوة والتي يرأسها المحافظ في كل محافظة ويشارك فيها ممثلون لمؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسهم الأزهر الشريف.


وتناول اللقاء مناقشة آليَّات تنفيذ عدد مِنَ المبادرات التوعويَّة المشتركة التي تهدف إلى رَفْع الوعي العام بالقِيَم الأخلاقيَّة والإنسانيَّة، والتصدِّي للظواهر السلبيَّة في الشَّارع المصري؛ وذلك مِن خلال التعاون بين قوافل التوعية التابعة للمجمع والجهات المعنيَّة بالمحافظة، بما يُعزِّز مِنَ استقرار المجتمع، ويرسِّخ ثقافة الاحترام والانتماء، إلى جانب مناقشة إمكانيَّة تنظيم عدد من معارض الكتاب الخاصَّة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، لعرض الإصدارات العِلميَّة التي تعكس منهج الأزهر الوسطي، وتُسهِم في نَشْر المعرفة الدِّينيَّة الصحيحة بين فئات المجتمع المختلفة.

واتَّفق الجانبان على تنظيم مؤتمر جماهيري موسَّع في الفترة القريبة المقبلة بمحافظة المنيا، يُشارك فيه كِبار علماء الأزهر الشريف وقيادات المحافظة ونخبة مِنَ الشخصيَّات العامَّة؛ دعمًا للحملة التوعويَّة الشاملة التي أطلقها مجمع البحوث الإسلاميَّة بعنوان: (ومَن أحياها) لمواجهة الخصومات الثأريَّة، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تكثيف الجهود التوعويَّة والوقائيَّة لمعالجة الظواهر السلبيَّة مِن منظور دِيني وإنساني شامل، إضافة  إلى تسليط الضوء على الأبعاد الشرعيَّة والإنسانيَّة للحملة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهدافها النبيلة.

وأكَّد اللواء عماد كدواني تقديرَه للدَّور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في ترسيخ مفاهيم الوسطيَّة والاعتدال، مشيرًا إلى أهميَّة هذا التعاون في الوصول إلى الفئات المستهدَفة، خاصَّة في المناطق الأكثر احتياجًا، ونَشْر التوعية السلوكيَّة والأخلاقية بما يُسهِم في حماية المجتمع.

وأبدى كدواني استعداد المحافظة لتقديم كل سُبُل الدعم اللازمة لإنجاح هذه المبادرات وتفعيلها على أرض الواقع، بما يحقِّق نتائجَ ملموسةً يشعر بها المواطن.

من جانبه، قال فضيلة أ.د. محمد الجندي إنَّ هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجيَّة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسَّسات الدِّينيَّة والوطنيَّة لخدمة المجتمع.

وأوضح فضيلته أنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة يسعى إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال القوافل الدعوية والتوعوية، وتنفيذ مبادرات مشتركة مع شركاء العمل الوطني؛ بهدف نَشْر الوعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتحصين المجتمع من السلوكيَّات الضارَّة والأفكار المنحرفة.

حضر اللقاءَ الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني، والدكتور حسن خليل، الأمين المساعد للثقافة الإسلاميَّة، والدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العُليا للدَّعوة.

البحوث الإسلامية ومَن أحياها كبار علماء الأزهر علماء الأزهر نشر الفكر الوسطي الأزهر

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