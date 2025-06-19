قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل البرى: فتح باب التعيين لسائقي تاكسي العاصمة براتب 7 آلاف جنيه
بنسبة نجاح 76.8%.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية2025
التعليم : امتحانات الثانوية العامة بلجان المتفوقين والمكفوفين هادئة ومنضبطة اليوم
قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025
للسيطرة على السعار.. الخدمات البيطرية تتخذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع شركة عالمية
بصراحة وجُرأة.. محمود عامر يُوجّه رسالة مُؤثرة لصنّاع الدراما والسينما: «طلب الشغل مش عيب»|خاص
متحدث الزمالك يعلن اتخاذ خطوات وقرارات تسعد الجماهير قريبا
ذكر يفرج كربك إذا تكاثرت عليك الهموم.. الإفتاء تكشف عنه
رضعت ابني حتى 8 سنوات .. أم بريطانية ترد على هجوم كارين ميلين
للموظفين والقطاع الخاص.. 4 أيام إجازة رسمية بأمر الحكومة
انبعاث رائحة غاز بالمنيب.. بيان هام من محافظة الجيزة للمواطنين
إيران .. ضبط سيارة تحمل عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: شباب اليوم أحوج ما يكون إلى أخلاق النبوة في زمن التواصل الرقمي

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر
محمدشحتة

عقد الجامع الأزهر، مساء أمس الأربعاء، ملتقى «مع السيرة النبوية» الأسبوعي، تحت عنوان: «الضوابط الأخلاقية في السيرة النبوية»، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ومتابعة د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وشهد الملتقى حضور كلٍّ من: أ.د عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم السابق، وأستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، وأ.د حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وأدار اللقاء الإعلامي سعد المطعني، كبير مذيعي الإذاعة المصرية.

قال الدكتور عبد الفتاح خضر إنّ أول ضابطٍ أخلاقيٍّ ترسَّخ في هدي النبي ﷺ هو ضابط التفاؤل وغرس الأمل في نفوس الناس، حتى في أحلك الظروف. واستشهد فضيلته بموقف النبي ﷺ حين عرض عليه ملك الجبال أن يُطبق الأخشبين على من آذوه، فرفض قائلًا: «لعل الله يُخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله»، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يحمل من المعاني ما يفيض على قلوب المكروبين والمكتئبين نورًا ورحمة، ويجعل الأمل شعارًا دائمًا في قلب المؤمن.

وأشار فضيلته إلى أن ضابط الأخوّة والمساواة بين أبناء الأمة كان مبدأً أصيلًا في سيرة النبي ﷺ، مؤكدًا أن الأخوّة لا بد أن تكون واقعًا معاشًا لا مجرد شعار، واستشهد بقول أهل اللغة: «إن من لا أخا له كساعٍ إلى الهيجاء بغير سلاح»، داعيًا إلى أن تُنشر ثقافة الأخوّة في البيوت والمؤسسات والمجتمعات، لأنّها هي الحصن الذي يُحفظ به الصف وتُصان به الكرامة.

وأضاف الدكتور خضر أن من أعظم الضوابط التي يجب أن نُحييها: ضابط جبر الخاطر، مبينًا أن اسم الله «الجبار» لا يدل فقط على القهر، بل هو من أبلغ صفات الرحمة، إذ يجبر كسور المنكسرين ويحنو على المكلومين، وعلينا أن نتخلّق بهذه الصفة، فنكون جبّارين للخواطر، لا كاسرين لها، رافعين لمن سقط لا مُثقلين عليه، منصفين في القول، عطوفين في الفعل، فذلك هو الإسلام الذي تمثّل في حياة رسول الله ﷺ.

من جانبه، قال الدكتور حبيب الله حسن: إنّ السيرة النبوية ليست مجرد سردٍ تاريخيّ، بل هي تجسيد حيّ للدين في صورته المتكاملة، عقيدةً وعبادةً وأخلاقًا ومعاملةً. وأكّد فضيلته أن من أسباب ابتعاد كثير من الناس عن الدين وانتشار الإلحاد هو الجهل بحقيقته وتجزئة فهمه، معتبرًا أن من يأخذ ببعض الدين ويترك بعضه قد وقع في معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾، فالدين وحدةٌ متكاملة لا تقوم إلّا بجميع أركانه.

وأوضح فضيلته أن الدين نزل ليُعالج جميع شؤون الحياة، من الإيمان والعبادة، إلى الأخلاق والسلوك، فليس الدين عاطفةً مجرّدةً ولا أحكامًا جامدة، بل هو نورٌ يهدي الإنسان في ظلمات الحياة، يرسم له الصراط المستقيم في كل لحظة من لحظاته. مشيرًا إلى أننا نردّد في صلاتنا ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ مرارًا، فهل عرفنا حقيقة هذا الصراط؟ إنه الدين الذي جسّده النبي ﷺ بأفعاله وأقواله، لا بما يُنتزع من السياقات ويُستعمل لتبرير الأهواء.

وختم الدكتور حبيب الله حديثه بالتأكيد على أن حياة النبي ﷺ كانت نموذجًا متكاملًا للقدوة الإنسانية، في إيمانه، وعبادته، وأخلاقه، وتعامله مع الناس، وأن من أراد أن يَحيَا حياةً مستقيمة، فليجعل من سيرة النبي ﷺ مرآةً يرى فيها كيف يكون الدين سلوكًا حيًّا، لا مجرد أقوالٍ تُتلى ولا شعاراتٍ تُعلّق.

وفي ختام الملتقى، أكّد الإعلامي سعد المطعني أن الحديث عن الضوابط الأخلاقية في السيرة النبوية لا ينفكّ عن واقعنا المعاصر، لا سيّما في ظلّ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما أفرزته من ظواهر مؤلمة في الأخلاق والتعاملات. مشيرًا إلى أن الشباب الذين يُمسكون بهواتفهم ليلًا ونهارًا، بحاجة ماسّة إلى أن يُراجعوا ما يكتبون ويشاركون في ضوء ضوابط النبوة، كحسن الظن، والتثبّت، وجبر الخاطر، وتوقير الكلمة. وأنّ ما عرضَه العلماء من هذه الضوابط جديرٌ بأن يكون منهاجًا عمليًّا لصناعة وعيٍ أخلاقيٍّ رشيد في هذا العصر المتشابك.

ملتقى السيرة النبوية الجامع الأزهر النبي ضوابط التفاؤل وجبر الخواطر والمساواة السيرة السيرة النبوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في صاروخ إيراني استهدف تل أبيب

الفنانة آيتن عامر

أيتن عامر ترد لأول مرة على شائعة زواجها.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

عرض روسي لدعم إيران.. وطهران تفاجئ الجميع برفض صادم

صورة أرشيفية

متحدث عسكري إسرائيلي: الجيش قصف مواقع نووية في بوشهر وأصفهان ونطنز

صورة أرشيفية

ارتفاع الشهداء إلى 23.. ومجازر الاحتلال مستمرة ضد منتظري المساعدات بغزة| تفاصيل

بالصور

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

أكثرهم الجوزاء .. الأبراج الأكثر حظًا في يونيو 2025

الابراج
الابراج
الابراج

فيديو

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد