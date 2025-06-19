ندوة توعوية بالإسماعيلية لمواجهة ظاهرة التحرش بالتعاون بين الأوقاف والتضامن

نظّمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ندوة توعوية تحت عنوان: "ظاهرة التحرش وسبل علاجها"، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين الوزارتين.

شارك في الندوة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، إلى جانب الدكتورة مها الحفناوي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، والدكتورة سارة مراد، مدرس الإعلام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ندوة توعوية تحت عنوان: "ظاهرة التحرش وسبل علاجها"

واستهدفت الندوة تسليط الضوء على أسباب ظاهرة التحرش وتداعياتها النفسية والاجتماعية، مع مناقشة سبل الوقاية والعلاج، ودور التوعية في الحد منها، وذلك بمشاركة نخبة من علماء الأوقاف والمتخصصين في علم النفس والاجتماع.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات تنظمها وزارة الأوقاف بمختلف المحافظات، في إطار استراتيجيتها الشاملة لمواجهة التطرف الديني واللاديني، من خلال التصدي للسلوكيات المنحرفة، بما في ذلك ظاهرة التحرش، عبر تعزيز القيم الدينية والأخلاقية، ونشر الفكر الوسطي المستنير.