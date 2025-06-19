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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا – العالم الإسلامي يزور جامعة الأزهر

نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" يزور جامعة الأزهر
نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" يزور جامعة الأزهر
شيماء جمال

أشاد الدكتور مارات جاتين، مساعد رئيس جمهورية تتارستان مساعد رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" المدير السابق للمراكز الثقافية الروسية بالقاهرة؛ بجهود جامعة الأزهر في نشر قيم الوسطية والاعتدال في العالم كله، جاء ذلك خلال زيارته لجامعة الأزهر ولقائه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد منصور، والدكتور محمد عزت، والدكتور محمد فاروق، والدكتور عمرو بسيوني، أعضاء مكتب التميز الدولي، والأستاذ أسامة الدقن، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.

وأوضح نائب رئيس مجموعة الرؤية الإستراتيجية «روسيا – العالم الإسلامي» أنه تعلم في الأزهر الشريف، وأقام في مدينة البعوث الإسلامية، مؤكدًا على أنه تأثر بالمنهج الأزهري القائم على الرأي والرأي الآخر، وطالب بمزيد من التعاون، ووعد بتقديم الدعم اللازم من أجل الاستفادة من  رسالة الأزهر العالمية.

ورحب الدكتور محمود صديق نائب رئيس  جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بالدكتور مارات جاتين، نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"  في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر؛ وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، حريص على الانفتاح والتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية بما يعود بالنفع على الجميع، وتطلع نائب رئيس الجامعة لمزيد من التعاون الديني والعلمي في المجلات المختلفة وبرامج تبادل الطلاب.

وأوضح صديق، أن جامعة الأزهر الشريف حريصة على الانفتاح والتعاون مع جميع المؤسسات؛ انطلاقًا من عالمية رسالتها التي تزيد على أكثر من 1000 عام.

من جانبه أوضح الدكتور مارات جاتين، أن مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" هي منصة حوار وتعاون تأسست عام  2006  بقرار من الرئيس الروسي بعد انضمام روسيا إلى منظمة التعاون الإسلامي بصفة عضو مراقب، وتهدف هذه المجموعة إلى تعزيز التفاهم المتبادل، وتطوير العلاقات بين روسيا والدول الإسلامية في مجالات متعددة؛ مثل: السياسة، والاقتصاد، والثقافة، والتعليم.

وتضم مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" في عضويتها ممثلين عن روسيا الاتحادية و57 دولة من الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منها دول عربية؛ مثل: السعودية، ومصر، والإمارات، والجزائر، والمغرب، والعراق، والأردن، والسودان، وتونس، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، واليمن، وسوريا، ودول آسيوية؛ مثل: تركيا، وإيران، وباكستان، وإندونيسيا، وماليزيا، وبنغلاديش، وكازاخستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وتركمانستان، وأفغانستان، ودول إفريقية؛ مثل: نيجيريا، والسنغال، ومالي، والنيجر، وتشاد، والصومال، وموريتانيا، وغينيا، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وغيرها، ودول أخرى؛ مثل: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وسورينام، وغويانا.

وتمثل روسيا في هذه المجموعة من خلال شخصيات سياسية ودينية وأكاديمية؛ أبرزهم: رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، الذي يشغل منصب رئيس المجموعة.

وتسعى المجموعة إلى التعاون المثمر مع الأزهر الشريف جامعًا وجامعة؛ كونه كعبة المسلمين العلمية والدينية ومركز الوسطية والاعتدال.

وفي ختام اللقاء قدم نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" درع المجموعة إلى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

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