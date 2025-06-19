عضو لجنة الزيوت: لا زيادات في الأسعار منذ 6 أشهر واستقرار السوق مستمر

طمأن السيد بسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت ورئيس لجنة التموين بمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، المواطنين بشأن وفرة السلع الغذائية الأساسية في السوق المصري.

وأكد بسيوني أن المخزون الاستراتيجي من هذه السلع يكفي لفترات تتراوح بين 4 إلى 11 شهرا، ما يعكس الجاهزية العالية للدولة في مواجهة أي ظروف استثنائية قد تنشأ عن التوترات الإقليمية أو العالمية.



أوضح بسيوني هلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي أم سي مع الإعلامي أسامة كمال أن الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، تبنت رؤية مستقبلية محكمة تمثلت في إنشاء مناطق لوجيستية حديثة على مستوى الجمهورية وتهدف هذه المناطق إلى تأمين المخزون وضمان سلاسة وسرعة إمداد الأسواق بالسلع.



وأكد بسيوني أن وزارة التموين تضخ شهريا كميات هائلة من السلع، تشمل حوالي 65 ألف طن من السكر، و24 ألف طن من المكرونة، و100 ألف طن من الأرز، و43 ألف طن من الزيوت المعبأة. إضافة إلى ذلك، يتم ضخ كميات أخرى من السلع المكملة ضمن المنظومة التموينية.



وشدد السيد بسيوني على استقرار الأسعار حاليًا، خاصة في قطاع الزيوت، حيث لم تُسجل أي زيادات منذ أكثر من ستة أشهر، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في صناعة الزيوت المصرية. ووجه رسالة طمأنة للمواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن نقص السلع أو ارتفاع الأسعار.

وحذر من أن هذه المعلومات المغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة، مؤكدا أن الدولة تتابع حركة الأسواق عن كثب لضمان الاستقرار التمويني.