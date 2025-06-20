لقاء سويدان تطلب الدعاء ليوسف فوزي بعد لقائه مع صدى البلد.. فيديو

طلبت الفنانة لقاء سويدان من الجمهور، الدعاء للفنان يوسف فوزي، الذي يعاني من أزمة صحية، وفقا لما كشف عنه في لقاء خاص مع صدى البلد.

وقالت لقاء سويدان لـ صدى البلد: "حقيقي من أطيب وارقى الناس.. دعواتكم له بالشفاء".

وأضافت: "ربنا يشفي استاذ يوسف فوزي، من ارق الناس قابلته في الشغل، حقيقي من أطيب وارقى الناس.. بطلب من كل الناس له تدعو له، ربنا يعطي له كل الخير".



وتصدر اسم الفنان يوسف فوزي مؤشرات البحث عبر موقع “جوجل”، بعد اللقاء الذي أجراه مع موقع “صدى البلد” بعد اختفاء استمر لسنوات.



وشهد اللقاء، الذي أجراه صدى البلد، تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين للفنان يوسف فوزي بالشفاء، حيث شهد حالة كبيرة من التعاطف مع الفنان الكبير والدعاء له.

يُذكر أن موقع “صدى البلد” الإخباري أجرى هذا اللقاء الحصري مع الفنان يوسف فوزي، بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي والفني بسبب المرض.