يوسف عباس يحيي حفلة موسيقية في القاهرة غدا

الجمعة 20/يونيو/2025 - 03:30 ص 6/20/2025 3:30:00 AM

يُحيي الموسيقار يوسف عباس غدا السبت المقبل حفلا موسيقيا في cairo jazz club، ويضم مجموعة من المقطوعات الموسيقية من تأليفه، إلى جانب مختارات من التراث الموسيقي المصري والعراقي.



كما يقدم الفنان عددا من أشهر وأهم مقطوعات الجاز العالمية، حيث يمثل الحفل فرصة للجمهور للاستمتاع بتنوع موسيقي يجمع بين الأصالة والحداثة في أجواء مميزة بمدينة القاهرة، ومن ضمن برنامج الحفل تقديم يوسف عباس لعدد من المقطوعات الموسيقية من تأليفه وهي " شوق" و "ترحال" و"نوروز حلبجة".

فيما يقدم موسيقى أغنيات، "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم بتوزيع مختلف، أما العندليب عبد الحليم حافظ، يقدم يوسف عباس موسيقى أغنية "قارئة الفنجان" و"أهواك"، ويختتم الحفل بمقطوعة "تيكو تيكو" من تراث الجاز البرازيلي وأغنية fly me to the moon للمغني العالمي فرانك سيناترا على العود.

وفي سياق متصل يتولى الموسيقار العراقي يوسف عباس تأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل الأمريكي Debriefing the President، الذي تم تصويره في مصر.

مسلسل Debriefing the President يتناول حياة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مستندا على أحداث واقعية، مستوحاة من تجربة ضابط في الاستخبارات الأمريكية الذي قام باستجواب صدام عقب القبض عليه في ديسمبر 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، حيث تم تصوير مشاهد تمثل العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مصر.