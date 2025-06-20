براد بيت يشعل حلبة سباق السيارات في F1

ينتظر سوق السينما العالمية فيلما مميزا من بطولة براد بيت وهو F1 الذي من المقرر عرض في دور السينما العالمية يوم 25 يونيو الجاري، فيما يصل إلى شاشات أمريكا الشمالية في 27 يونيو.

فيلم F1 من إخراج جوزيف كوسينسكي، الذي أذهل الجماهير سابقًا بفيلم Top Gun: Maverick، ويؤدي براد بيت دور سائق سابق يعود إلى الحلبات لتدريب سائق شاب (يؤديه دامسون إدريس) ضمن فريق جديد في بطولة الفورمولا 1.



ويمزج العمل بين دراما إنسانية وتفاصيل دقيقة من قلب عالم السباقات، بمشاركة حقيقية من فرق مثل مرسيدس وريد بول، وصُوّر جزء كبير منه خلال سباقات رسمية لعام 2023 و2024.



شهد العرض الأول المغلق للفيلم في سباق جائزة موناكو الكبرى حضور عدد من سائقي الفورمولا 1، من بينهم شارل لوكلير ولاندو نوريس، الذين وصفوا العمل بأنه “مذهل بصريًا” و”واقعي لأبعد الحدود”.

الصحفيون الذين شاهدوا النسخة المبدئية لم يترددوا في الإشادة، ووصفت بعض التقييمات الفيلم بأنه “أفضل فيلم ضخم منذ عقدين”، مع تنويه خاص بجودة التصوير في تقنيات IMAX والموسيقى التي وضعها الملحن العالمي هانز زيمر.

رغم الإشادة الكبيرة بالمشاهد والجانب التقني، أبدى بعض النقاد تحفظًا على حبكة الفيلم، واعتبروها “كلاسيكية” و”تسير في خطوط مألوفة”، مشيرين إلى أن البعد العاطفي لم يكن بقوة الجانب البصري.

ومع ذلك، توافقت معظم الآراء على أن الفيلم يقدم تجربة سينمائية “لا يمكن تفويتها”، خاصة لعشاق السرعة، السباقات، والمؤثرات العالية.

مع اقتراب موعد عرضه، من المتوقع أن يكون “F1” واحدًا من أبرز أفلام صيف 2025.