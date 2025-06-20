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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجبهة الوطنية يبحث دعم مشروعات الحرير وتربية الدواجن بالريف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسن رضوان

بحضور السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية عقدت أمانة المشروعات الصغيرة برئاسة المهندس محمد أمين الدخميسي، اجتماعا لبحث آليات التعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لإطلاق مبادرة تنموية تستهدف التوسع في تربية دودة القز كمشروع صغير مُدرّ للدخل في القرى المصرية.

كما شارك في الاجتماع الدكتور محمود أمين، أمين الحزب بمحافظة دمياط، وأكد الحضور أهمية التنسيق والعمل الميداني، وربط التدريب بالإنتاج والتسويق لضمان نجاح المشروع واستدامته.

تتضمن المبادرة توفير دودة القز للأسر لتربيتها منزليًا، على أن يتم تجميع الشرانق لاحقًا واستخلاص خيوط الحرير منها. 
وتبدأ التجربة النموذجية في محافظة الوادي الجديد، كما تشمل توزيع بطاريات لتربية الدواجن للأسر الراغبة، ضمن خطة شاملة لتعزيز الدخل الريفي.

وناقش الاجتماع مقترحات داعمة للمبادرة، منها استغلال جسور الطرق على الترع لزراعة أشجار التوت اللازمة لتغذية دودة القز، وتدريب الأهالي على استخدام الأنوال والنسيج، بما يمهد لتصنيع المنتجات محليًا.

السيد القصير الجبهة الوطنية القرى الزراعة

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