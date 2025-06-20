حالتي الصحية اتدهورت | إيناس عز الدين تعتذر عن استكمال جدول حفلاتها

اعتذرت المطربة ايناس عز الدين عن استكمال جدول حفلاتها الغنائية اليوم بسبب تدهور حالتها الصحية.

وكتبت إيناس عز الدين عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: "بعتذر جدًا عن باقي مواعيد حفلاتي النهاردة أنا من إمبارح دخلت في هجمة ونزيف قولون تقرحي وحاولت آجي على نفسي واشتغل علشان عندي التزامات بحفلات وخلصت أول حفلة وعدت بسلام ونجاح وفي تاني حفلة النزيف اشتد عليا وكنت بيغمى عليا لولا ستر الله وكملتها للنهاية بالعافية فا بعتذر عن استكمال باقي حفلات اليوم وبعتذر لفرقتي العزيزة".

حقيقة زواج إيناس عز الدين من رجل متزوج

يذكر أن المطربه ايناس عز الدين كانت قد نفت ما تداول عن زواجها مؤخرًا من رجل متزوج، لتكون له الزوجة الثانية.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "بدون دخول في تفاصيل ولكن للتوضيح فقط مش أكتر أنا زوجة أولى وأخيرة لزوجي أحمد قمر زوجي عمره ما اتجوز غيري ولا قبلي ولا بعدي ولا أنا عمري اتجوزت غيره ولا اتجوزت راجل متجوز أو أخدت راجل من مراته وأولاده ده توضيح لخطأ أشيع حبيت بس أوضحه وشكرًا".

وأضافت: “انا بس وضحت علشان البوست ده لقيته وكذا حد بعتلي أن كذا موقع منزله بصورتي وأنا ما أعرفش تفاصيله لكن أنا وضحت عن نفسي وبدون اساءة لحد ولا هجوم على حد سواء اصحاب الخبر الاصليين ولا حتى الصحفيين اللي نزلوه لأن وارد يحصل خطأ غير مقصود اكيد وبالتالي أنا وضحت مش أكتر بدون أي شد أو جذب مع أي طرف”.