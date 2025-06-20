مصرع عامل زراعى سقطت على رأسه ماسورة في الوادى الجديد

لقي عامل زراعى مصرعه بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وذلك بعد سقوط ماسورة على رأسه داخل احدى المزارع وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفي الفرافرة المركزي وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد حامد هاشم مدير امن الوادى الجديد بلاغ من ادارة النجدة يفيد مصرع شخص بعد ادعاء سقوط جسم صلب ( ماسوره) فوق رأسه بمنطقة مزرعة 10 بالفرافره حيث تبين مصرع محمد احمد محمد احمد 19 عام مقيم بمحافظة اسيوط وعلي الفور تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الفرافرة وتم تحرير محضر بالواقعه واحالته للنيابة العامه لمباشرة التحقيقات.