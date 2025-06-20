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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتوقف عن اللعب | صدمة في الأهلي قبل مباراة بورتو

الاهلي
الاهلي
حسام الحارتي

يغيب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  عن مباراة المارد المقبلة أمام بورتو البرتغالي بسبب الإيقاف، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في المواجهة السابقة أمام بالميراس البرازيلي.

وكان مروان عطية قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى في لقاء إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.

مروان عطية النادي الأهلي الأهلي ورتو البرتغالي بالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية

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