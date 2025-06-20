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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تطوير وسط البلد | محافظ القاهرة يوجّه نداء مهما للقطاع الخاص

القاهرة الخديوية
القاهرة الخديوية

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن القاهرة عاصمة تاريخية كبرى، تستهدف القضاء على المناطق العشوائية ومعالجة التحديات الخاصة بالازدحام المروري، فضلًا عن التطوير في البنية التحتية، ونعمل حاليًا على مشروعات إعادة التخطيط وتطوير القاهرة لتصبح كما كانت عاصمة للفن والتاريخ.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال لقائه المذاع على قناة "المحور"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مُهتم بشكل كبير بمنطقة القاهرة الخديوية، وتطوير منطقة الوزارات القديمة ومجمع التحرير من خلال صندوق مصر السيادي.

وتابع: نعمل حاليًا على تطوير منطقة وسط البلد ومنطقة القاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية ونعتمد بشكل أساسي على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين، داعيًا القطاع الخاص والمطورين العقاريين والمجتمع المدني للمشاركة في أعمال التنمية والتطوير.

وأوضح أن صدور قانون الرقم القومي للعقار مهم جدًا ويجب أن يكون لكل عقار أو وحدة سكنية رقم، مشيرًا إلى أن عملية التطوير تتطلب بيانات دقيقة ومعلومات عن القاهرة بشكل كبير وتُساعدنا جهات أخرى في موضوع الأرقام والمعلومات، ونعتمد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وعلى بيانات مركز المعلومات.

وأعلن محافظ القاهرة عن افتتاح حديقة الأزبكية القديمة قريبًا، فضلًا عن سور الأزبكية القديم والذي تم تصميمه بشكل حضاري بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وحديقة الفسطاط.

القاهرة القاهرة الخديوية القطاع الخاص

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