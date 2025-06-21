مصرع شخص تحت عجلات القطار خلال عبوره السكة الحديد فى أسوان

لقي شخص مصرعه نتيحة تعرضه لحادث دهس قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة السباعية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس قطار لشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة السباعية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عثرت الأجهزة المعنية بمركز إدفو شمال أسوان، علي جثة شاب، لقى مصرعه فى ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بالعثور علي جثة شاب ملقاه بالقرب من مدافن العدوة ، وعلي الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تعرض 3 أشخاص للإصابة باختناق بوحدة مياه بأسوان، وتم السيطرة علي التسريب، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت قد تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بإصابة 3 أشخاص باختناق بوحدة مياه ، وتبين أنه نتيجة تسريب كلور، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة التي تعاملت مع التسريب وإيقافه.

فيما لقى شاب مصرعه نتيحة تعرضه للغرق في ترعة بقرية العطواني بمركز إدفو شمال أسوان، وتم انتشال الجثة من فرق الإنقاذ النهرى، وإيداع الجثمان في المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بغرق شاب في ترعة العطواني بمركز إدفو، ونجحت فرق الإنقاذ النهري في انتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة إدفو العمومية.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الغريق يدعى أشرف سعد محمد 19 سنة ، ولقى مصرعه نتيحة تعرضه للغرق أثناء قيامه بالسباحة ، وهروبا من ارتفاع درجات الحرارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق إدفو- مرسى علم ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الاجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان ، وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دهس

لقى عاملين من عمال الصرف الصحى بأسوان، مصرعهما أثناء محاولتهما تطهير بيارات الصرف بقرية الحرية التابعة لمركز كوم أمبو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تلقت الاجهزة المعنية إخطاراً يفيد باستقبال مشرحة كوم أمبو جثتين لعاملين من عمال الصرف الصحى، وتبين من التحريات الأولية، أن العاملين كانا يعملان فى أحد بيارات الصرف الصحى الصحى بقرية الحرية وتعرضا للاختناق.

تم التحفظ على الجثتين لحين العرض على النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

نجحت قوات الحماية المدنية بأسوان بالسيطرة على 3 حرائق محدودة ومتنوعة شملت اخماد حريق محدود فى زراعات بمنطقة مدينة ناصر ، وتم التعامل مع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.