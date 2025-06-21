قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
إسرائيل تعلن اغتيـال قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني
ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية.. ماذا حدث؟
لماذا سمي العام الهجري بهذا الاسم؟.. لـ5 أسباب وقصة عجيبة
مقطورة نقل طيّرتني.. أحمد سعد يكشف تفاصيل تعرضه لحادث برفقة أسرته
في ذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ.. صور خاصة من داخل منزله بالزمالك
بايرن ميونخ يتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على بوكا جونيورز
6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة
سيارة LM الجديدة.. تعمل بمحرك BMW وسعرها نصف مليون دولار
المجموعة الخليجية تدعو مجلس الأمن للتدخل لوقف حرب إسرائيل وإيران
هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج؟.. فيها 5 عجائب
8 أعراض تدل على أنك مصاب بالعين.. اعرف طرق العلاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان مجسم.. تارا عماد تستعرض أنوثتها بإطلاله جذابة

تارا عماد
تارا عماد
ميرنا محمود

شاركت الفنانة تارا عماد، جمهورها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وخطفت تارا عماد أنظار جمهورها بأطلالة جذابة مرتدية فستان طويل مجسم باللون الأصفر،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.


أخر أعمال تارا عماد


أعلن صنّاع "درويش" عن انتهاء تصوير الفيلم، من بطولة عمرو يوسف إلى جانب كل من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى، وتدور أحداثه حول محتال كاريزمي يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر، والخداع، والحب.

وبينما يخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة.

درويش ليس بطلاً تقليديًا، وهذا ما يمنح قصته طابعها الخاص ويجعلها مثيرة للاهتمام.


الفيلم من إنتاج مشترك بين ون تو ون، فيلم كلينك، ڨوكس ستوديوزوفيلم سكوير. ومن المقرر عرض "درويش" في صالات السينما ابتداءً من 17 يوليو 2025 في جميع أنحاء العالم العربي.

تارا عماد صور تارا عماد اطلالات النجوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

مفاعل بوشهر النووي

كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

الإيجار القديم

متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

سلوي محمد علي

ناقدة : آداء سلوي محمد علي عظيم بمسلسل فات الميعاد

الفنان سيد صادق و الإعلامية أوركيد سامي

سيد صادق: الفن قدملي كل حاجة و شغلي في التجارة هو الأمان | خاص

روبي

بفستان قصير.. روبي تلفت الأنظار عبر إنستجرام

بالصور

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

سيارة LM الجديدة.. تعمل بمحرك BMW وسعرها نصف مليون دولار

سيارة شورلاين
سيارة شورلاين
سيارة شورلاين

مشروب الزنجبيل والنعناع.. سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ

مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ
مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ
مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ

أخبار جنوب سيناء | عودة ظاهرة انحسار مياه البحر.. رفع درجة الاستعداد لاستقبال السياح

انحسار مياه البحر
انحسار مياه البحر
انحسار مياه البحر

فيديو

المصرية ايمان محمد حسن

طفل حل اللغز .. تفاصيل العثور على جثمان المصرية المقيمة في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد