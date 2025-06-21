بفستان مجسم.. تارا عماد تستعرض أنوثتها بإطلاله جذابة

شاركت الفنانة تارا عماد، جمهورها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وخطفت تارا عماد أنظار جمهورها بأطلالة جذابة مرتدية فستان طويل مجسم باللون الأصفر،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.



أخر أعمال تارا عماد



أعلن صنّاع "درويش" عن انتهاء تصوير الفيلم، من بطولة عمرو يوسف إلى جانب كل من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى، وتدور أحداثه حول محتال كاريزمي يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر، والخداع، والحب.

وبينما يخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة.

درويش ليس بطلاً تقليديًا، وهذا ما يمنح قصته طابعها الخاص ويجعلها مثيرة للاهتمام.



الفيلم من إنتاج مشترك بين ون تو ون، فيلم كلينك، ڨوكس ستوديوزوفيلم سكوير. ومن المقرر عرض "درويش" في صالات السينما ابتداءً من 17 يوليو 2025 في جميع أنحاء العالم العربي.