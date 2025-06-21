العثور على جثة طبيب شهير مكبل بالأيدي داخل منزله بطنطا

تكثف مديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طبيب يدعي "سعيد .ر" متخصص في مجال الصحة النفسية والمخ والأعصاب مكبل بالأيدي والفم داخل منزله بشارع النادي بطنطا

وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جهود محافظ الغربية



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة طبيب شهير يدعي "سعيد .ر" متوفيا ومكبل بالأيدي والفم داخل غرفته بمنزل الأسرة بشارع النادي بدائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



و انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



واوصي مدير الأمن بتكوين فريق بحث جنائي قاده العميد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لفحص وجود شبهه جنائية وضبط الجاني .

تحديد هوية الجاني



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.