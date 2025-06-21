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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرع ثقافة الشرقية يُنظم أنشطة ثقافية وترفيهية وفنية بمراكز المحافظة

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى.

وأشار إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهدامة.

وفى هذا الإطار أشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي و مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى قيام فرع ثقافة الشرقية بتنظيم عرض مسرحى "هيموفيليا" عن رائعة شكسبير "هاملت" و هى رواية ضمن مشروع ورش الشباب للهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح قصر ثقافة الزقازيق وهى رواية و إخراج ماركو فؤاد ،حيث ان هيموفيليا ليست فقط مسرحية، بل تجربة مسرحية معاصرة تحاكي الصراع الداخلي للإنسان.

واضاف مدير عام فرع ثقافة الشرقية أنه فى إطار الاهتمام بالملف السكانى وخصائصه وضمن فعاليات برنامج "الثقافة تستطيع" الذي أطلقه فرع ثقافة الشرقية نفذ قصر ثقافة العاشر من رمضان محاضرة بعنوان اليوم العالمي لمحاربة المجاعة الذى يُصادف في الخامس عشر من يونيو من كل عام، يهدف هذا اليوم إلى توعية العالم بخطورة مشكلة الجوع وضرورة تضافر الجهود للقضاء عليها. 

فى نفس السياق نفذ قصر ثقافة ديرب نجم محاضرة عن الصحة الإنجابية وفوائد الرضاعة الطبيعية كأحد أهم الخصائص السكانية ، ألقتها نجوى مكاوي مدير القصر تحدثت عن مفهوم الصحة الإنجابية فهى ليست مجرد الخلو من المرض بل تشمل السلامة الجسدية والنفسية والإجتماعية، وتوفير رعاية صحية جيدة.

كما عقد بيت ثقافة الإبراهيمية فى هذا الصدد محاضرة عن الهجرة الغير شرعية وخطورتها على الشباب حاضرتها فاطمة الطيب أوضحت فيها الهجرة عن طريق البحر الأحمر والمتوسط لها مخاطر كبيرة الأمواج وخطورة المياه في الغرق الشباب وكثيراً منهم تم فقدهم في البحر.

وبالتنسيق مع مكتبة صفط زريق ولأهمية ملف المرأة كأحد خصائص السكان عقدت محاضرة بعنوان "المرأة المصرية نضال متعدد الأوجه" فالمرأة المصرية هى عماد الأمة وركن المجتمع الأصيل ،حيث تلعب المرأة المصرية دور هام فى تربية الأبناء والإهتمام بهم والحفاظ على إستقرار البيت .

على صعيد آخر نظم بيت ثقافة شنبارة الميمونة بالتعاون مع الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة محاضرة بعنوان تدوير خامات البيئة خطوة نحو بيئة خالية من التلوث للشيخ جمال سيد أحمد إمام وخطيب بوزارة الأوقاف تناولت المحاضرة مفهوم عملية التدوير هي عملية تحويل المخلفات أو المواد التالفة إلى مواد أخرى جديدة، ولإعادة التدوير فوائد اقتصادية وبيئية عوضاً عن دفن المخلفات في باطن الأرض أو حرقها مثل الطرق القديمة التي كانت تستخدم للتخلص من النفايات. 

كما أعلن قصر ثقافة الزقازيق عن بدء النشاط الصيفي للأطفال بورش فنية متنوعة لتريزا فريد وزينب عطية طوال أيام الاسبوع من السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً.

الشرقية محافظ الشرقية التنمية المستدامة نشر الوعي الثقافى الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا

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