الغربية.. حملات نظافة مكثفة لإعادة الوجه الحضاري لعروس الدلتا

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حملات النظافة المكثفة التي تُجرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف رفع كفاءة الشوارع والميادين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار الحرص على تحسين مستوى النظافة العامة وإعادة المظهر الجمالي لمحافظة الغربية.

جهود محافظ الغربية



وشدد المحافظ خلال متابعته على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطة اليومية للنظافة، بما يشمل رفع المخلفات من الطرق الرئيسية والشوارع الجانبية، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات التي تؤثر على حركة المواطنين والمظهر الحضاري للمدن والقرى .

دعم حملات نظافة

وأكد الجندي أن “النظافة ليست مسؤولية جهة بعينها، بل هي واجب مشترك بين جميع الأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة. وان المحافظة تسعى جاهدة لإعادة الطابع الجمالي والحضاري لعروس الدلتا.

عروس الدلتا

وأضاف المحافظ أن هناك توجيهات مشددة بضرورة استمرار الحملات على مدار اليوم، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع التركيز على إزالة أي مظاهر عشوائية وتوفير الدعم الكامل للوحدات المحلية لتحقيق الأهداف المرجوة.