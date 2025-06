إنجاز بحثي جديد.. مستشفى شبين الكوم للجراحات تسجل حالة نادرة لورم بالركبة

حقق مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة في محافظة المنوفية إنجازًا علميًا مميزًا.

حيث قام قسم الأبحاث الإكلينيكية بالمستشفى، بقيادة الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى ، وبالتعاون مع قسم جراحة العظام، بنشر ورقة بحثية علمية تسجل حالة نادرة لورم حميد بالركبة، تُعد من الحالات القليلة المسجلة عالميًا، وذلك في المجلة الدولية ULMHS تحت عنوان:

“Case Report: Giant Extrasynovial Osteochondroma in the Infra-patellar Pad of Knee”.

وأوضحت المستشفي أنه تم إجراء تدخل جراحي ناجح لإزالة الورم تحت إشراف الدكتور أحمد عزت رئيس قسم العظام ، وبمشاركة الدكتور أحمد حسب الله – أخصائي جراحة العظام.

تتناول الورقة البحثية وصفًا دقيقًا للحالة وتفاصيل الجراحة، حيث يقع الورم في منطقة الـ infra-patellar pad أسفل الرضفة، ما كان يعيق حركة المريضة بشكل ملحوظ.

وتُعد هذه الحالة من أندر الحالات الطبية، إذ لا تتجاوز الحالات المسجلة عالميًا أكثر من 15 حالة مماثلة.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية للبحث العلمي في مصر، ويؤكد حرص مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة على التوثيق العلمي للحالات الفريدة، والمساهمة في نشر المعرفة الطبية ومواكبة المعايير العالمية في التعليم الطبي والرعاية الصحية.