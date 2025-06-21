قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كجوك : نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
مهيب عبد الهادي: كنا سيبنا عماد النحاس أو كولر
أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟
وفاة والد الفنانة عزة بهاء
ليست جماهير الأهلي.. تعرف على المشجعين الأكثر تواجدا في المونديال
وسط توقعات بضرب إيران.. قاذفات الشبح الأمريكية "بي-2" تتحرك من قواعدها
فى ذكراه .. قصة خلاف وصلح العندليب وأم كلثوم
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025 الدور الأول
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهداء| تفاصيل
الرئيس السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما من التصعيد الجاري بالمنطقة
تنسيق 2025.. قائمة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المعتمدة رسميًا
غارات إسرائيلية عنيفة على إيران واغتيال قائد بارز| .. ومحلل: تل أبيب تتخطى الخط الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. إنتاج 97161 متر مكعب يوميا من مياه الشرب بالطور

محطات المياه في طور سيناء
محطات المياه في طور سيناء
ايمن محمد

تتميز مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بخدمات تغذية مياه الشرب التي تغطي كافة المناطق العمرانية الواقعة في حيز المدينة، كونها تضم أكبر محطة تحلية لمياه البحر، ومحطة مياه جوفية بها عدد كبير من الآبار، إضافة إلى العديد من خزانات مياه الشرب.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء و القناة، إنه جرى إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور عام 2018، وتعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، وتعمل لآن بطاقة فعلية متوسطة تقدر بنحو 39,7 ألف متر مكعب يوميا، وجرى إقامتها بهدف دعم أعمال التغذية بمياه الشرب بالمدينة، والاسكان الاجتماعي الجديد وجامعة الملك سلمان، إضافة إلى تغذية مدينة شرم الشيخ بمياه الشرب.

وأوضحت رئيس قطاع المياه في تصريح اليوم، أن المدينة تضم أيضًا 26 بئر سطحي للمياه، تعمل بطاقة تصل إلى 16800 متر مكعب يوميا، بينما تقدر طاقتها الإنتاجية 15861 متر مكعب يومي.
وأكدت أن المدينة تضم داخل محطات المياه 12 خزان، بينهم 2 خزان عالي بسعة تخزينية تقدر بنحو 3000 متر مكعب، و10 خزانات أرضية بسعة تخزين إجمالية تقدر بنحو 39300 متر مكعب، ليبلغ إجمالي كمية المياه التي يجري انتاجها يوميًا بالمدينة نحو 97161 متر مكعب يوميا، وهي تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه للمواطنين.

وعن شبكات مياه الشرب ونطاق الخدمة، قالت إن شبكة مياه الشرب العمومية تغطي كافة المناطق العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني بالمدينة، وتتضمن مواسير الشبكة المتدرجة حتى قطر 24 بوصة، وتتغذى من خزانات المياه المنتشرة بالمدينة، كما يوجد خط ناقل من محطة التحلية بقطر 800 مم، ويقدر إجمالي عدد المشتركين بشبكة مياه الشرب بنحو 30839 مشترك، بينهم 18223 مشترك للاستعلامات المنزلية.

وأشارت إلى أن جميع المقومات التي جرى ذكرها تعد نقاط قوة وداعمة لقطاع مياه الشرب بالمدينة، ولكن توجد نقاط ضعف يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، ومنها تواجد بعض المواسير القديمة "الاسبستوس" بشبكة المياه، 2 خزان صاج بالمنطقة الحرفية متهالكين ويستدعي ذلك إقامة خزان عالي من الخرسانة بسعة 3000 متر مكعب.

جنوب سيناء طور سيناء محطة مياه الشرب طاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة

6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة

هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة

هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا

ترشيحاتنا

الإصلاح الزراعي

الإصلاح الزراعي يزيل 438 حالة تعد في المهد

رئيس وزراء صربيا في دير سانت كاترين

رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي

لتأمين الإمدادات.. رئيس الوزراء يتفقد مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي

بالصور

فيها عيوب خطيرة.. نيسان تتهرب من استدعاء 2 مليون سيارة

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

5 فوائد لتناول رمانة واحدة يومياً.. تغير صحتك بالكامل

فوائد تناول الرمان يوميًا
فوائد تناول الرمان يوميًا
فوائد تناول الرمان يوميًا

احذر ترك طفلك في السيارة ولو لدقائق خلال الصيف.. ارتفاع حاد في وفيات الأطفال

الأطفال السيارات الساخنة
الأطفال السيارات الساخنة
الأطفال السيارات الساخنة

احذرها.. 6 أعراض تحذيرية تشير إلى سرطان العظام

أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام

فيديو

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

شيرين رضا

قبل النجومية.. شيرين رضا تكشف كواليس أول إعلان لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد