لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. إنتاج 97161 متر مكعب يوميا من مياه الشرب بالطور

تتميز مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بخدمات تغذية مياه الشرب التي تغطي كافة المناطق العمرانية الواقعة في حيز المدينة، كونها تضم أكبر محطة تحلية لمياه البحر، ومحطة مياه جوفية بها عدد كبير من الآبار، إضافة إلى العديد من خزانات مياه الشرب.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء و القناة، إنه جرى إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور عام 2018، وتعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، وتعمل لآن بطاقة فعلية متوسطة تقدر بنحو 39,7 ألف متر مكعب يوميا، وجرى إقامتها بهدف دعم أعمال التغذية بمياه الشرب بالمدينة، والاسكان الاجتماعي الجديد وجامعة الملك سلمان، إضافة إلى تغذية مدينة شرم الشيخ بمياه الشرب.

وأوضحت رئيس قطاع المياه في تصريح اليوم، أن المدينة تضم أيضًا 26 بئر سطحي للمياه، تعمل بطاقة تصل إلى 16800 متر مكعب يوميا، بينما تقدر طاقتها الإنتاجية 15861 متر مكعب يومي.

وأكدت أن المدينة تضم داخل محطات المياه 12 خزان، بينهم 2 خزان عالي بسعة تخزينية تقدر بنحو 3000 متر مكعب، و10 خزانات أرضية بسعة تخزين إجمالية تقدر بنحو 39300 متر مكعب، ليبلغ إجمالي كمية المياه التي يجري انتاجها يوميًا بالمدينة نحو 97161 متر مكعب يوميا، وهي تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه للمواطنين.

وعن شبكات مياه الشرب ونطاق الخدمة، قالت إن شبكة مياه الشرب العمومية تغطي كافة المناطق العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني بالمدينة، وتتضمن مواسير الشبكة المتدرجة حتى قطر 24 بوصة، وتتغذى من خزانات المياه المنتشرة بالمدينة، كما يوجد خط ناقل من محطة التحلية بقطر 800 مم، ويقدر إجمالي عدد المشتركين بشبكة مياه الشرب بنحو 30839 مشترك، بينهم 18223 مشترك للاستعلامات المنزلية.

وأشارت إلى أن جميع المقومات التي جرى ذكرها تعد نقاط قوة وداعمة لقطاع مياه الشرب بالمدينة، ولكن توجد نقاط ضعف يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، ومنها تواجد بعض المواسير القديمة "الاسبستوس" بشبكة المياه، 2 خزان صاج بالمنطقة الحرفية متهالكين ويستدعي ذلك إقامة خزان عالي من الخرسانة بسعة 3000 متر مكعب.