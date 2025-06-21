ضبط 7 أطنان أسمدة مدعمة و120 عبوة مبيد مجهولة المصدر بكفر الشيخ

شنت إدارة التجارة بمديرية التموين بكفر الشيخ، حملة مكبرة بمدينة بلطيم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات التجارية المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة والمبيدات الحشرية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمخالفات عدم إعلان عن الأسعار، وذلك بهدف حماية المستهلك وضمان توافر السلع بأسعارها المقررة.

ضبط 7 أطنان أسمدة مدعمة

تمكنت الحملة من ضبط ضبط 5 أطنان سماد مدعم في محل للأسمدة والمبيدات الزراعية الخاصة، وضبط طنين من سماد النترات المدعم بأحد محلات الأسمدة والمبيدات الخاصة ببلطيم، فضلاً عن ضبط 120 عبوة مبيد حشري مجهولة المصدر في محل للمبيدات.

جرى تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وأخطرت جهات التحقيق.