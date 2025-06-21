قصف إسرائيلي مكثف لمعسكر كربلاء التابع للحرس الثوري الإيراني

أفاد إعلام إيراني، بوجود قصف إسرائيلي مكثف لمعسكر كربلاء التابع للحرس الثوري في الأهواز جنوب غربي إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يو كيه ديفيس جورنال البريطانية، عن مغادرة قاذفات الشبح B-2 التابعة للقوات الجوية الأمريكية قاعدة وايتمان الجوية في ولاية ميسوري بدعم من ثماني طائرات كيه سي- 135 للتزود بالوقود جواً.
ويبدو أن الطائرة متجهة نحو دييجو جارسيا، وهي قاعدة عسكرية أمريكية استراتيجية في المحيط الهندي.
تُظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية مجموعتين، كلٌّ منهما تضم أربع طائرات تزود بالوقود، تلتقيان بالقاذفات فوق كانساس.
كانت طائرات B-2 تستخدم رمز النداء "MYTEE21"، وهو الرمز الذي ارتبط سابقًا بمهام قاذفات الشبح.