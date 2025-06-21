إذاعة جيش الاحتلال: قواتنا تشن موجة هجمات إضافية على جنوب وغرب إيران

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بوجود موجة من الهجمات الإضافية من جيش الاحتلال على جنوب وغرب إيران، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة التركية إسطنبول؛ لمناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية ضد إيران.

وأدان الرئيس التركي، العدوان الإسرائيلي على إيران، ورفض أيضا الهجمات الإسرائيلية ضد سوريا ولبنان وغزة.

ودعا أردوغان إلى اللجوء للسُبل الدبلوماسية؛ من أجل إحياء المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران من جديد، بدلا من استمرار الحرب المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وفي اتجاه آخر، يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توجيه عرض تفاوضي نووي جديد- مع بريطانيا وألمانيا- إلى إيران، وسط تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران خلال تبادل الهجمات الجوية بين الطرفين.