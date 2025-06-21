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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في ثوان.. طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

في ثوان.. طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي
في ثوان.. طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي
عبد الفتاح تركي

طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي هي محل اهتمام وبحث كثير من جانب المواطنين من عملاء التطبيق الشهير إنستاباي التابع لـ البنك المركزي المصري، والذي يوفّر الوقت والجهد في تحويل الأموال ودفع الفواتير وغير ذلك من المعاملات بخطوات سهلة تناسب الجميع. 

طريقة الاشتراك في تطبيق إنستاباي

يمكنك استخدام تطبيق إنستاباي بعد الاشتراك فيه، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • حمّل تطبيق إنستاباي من متجر Google Play لمستخدمي الأندرويد أو من متجر Apple لمستخدمي الآيفون.
  • اكتب رقم هاتفك المحمول بدقة.
  • أكمل إدخال بياناتك الشخصية.
  • فعّل ميزة البصمة لفتح التطبيق.
  • اختر اسم البنك الذي تتعامل معه.
  • أدخل بيانات بطاقتك البنكية.
  • أضف حسابك البنكي.
  • اكتب الرقم السري IPN PIN لضمان سرية معلوماتك.

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في ثوان.. طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

يمكنك بسهولة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ عن على إنستاباي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • اتصل بخدمة العملاء لتطبيق انستاباي، إذ يمكنك تقديم طلب استرجاع الأموال أو بدء تحقيق في المشكلة، وفي هذه الخطوة أرسل المعلومات المطلوبة جميعها، مثل رقم المعاملة وتفاصيل الحساب وأي معلومات ذات صلة.
  • التحقق المزدوج: في هذه الخطوة يتعين عليك قبل تأكيد أي معاملة، التأكد من مراجعة جميع تفاصيل المستلم بعناية ودقة، بما في ذلك الرقم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول.
  • احتفظ بسجلات المعاملات التي تقوم بها، فضلًا عن مراجعة السجلات دوريًّا لتجنّب وجود أخطاء.
في ثوان.. طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

الحد الأقصى للسحب من إنستاباي رسميًا

أعلن البنك المركزي المصري عن حدود السحب من تطبيق إنستاباي، والتي تأتي على النحو الآتي:

  • قيمة الحد الأقصى للمعاملة الواحدة من خلال تطبيق إنستاباي: تصل لنحو 70 ألف جنيه.
  • قيمة الحد الأقصى للمعاملات اليومية عبر تطبيق إنستاباي: تبلغ 120 ألف جنيهًا.
  • قيمة الحد الأقصى للمعاملات الشهرية من خلال تطبيق إنستاباي: تسجل 400 ألف جنيه.

طريقة استخدام إنستاباي

  • افتح التطبيق ثم اضغط على «إرسال نقود»
  • في الخطوة التالية اضغط على «رقم الهاتف»
  • عقب الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي»
  • عقب إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة المتمثلة في «رقم الهاتف، المبلغ» ثم اضغط على «التالي»
  • راجع بيانات التحويل جيدًا
  • أدخل الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام، ثم اضغط على «إدخال»
  • انتظر رسالة تم التحويل بنجاح
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