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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ

انستا
انستا
محمد غالي

يتعرض عدد كبير من مستخدمي تطبيق “إنستاباي” التابع للبنك المركزي المصري، لموقف يتعلق بتحويل الأموال بالخطأ إلى حسابات أو محافظ إلكترونية غير مقصودة، ما يثير تساؤلات حول إمكانية استرجاع هذه المبالغ، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيق في التحويلات اليومية.


هل يمكن استرجاع مبلغ تم تحويله بالخطأ من خلال إنستاباي؟

أكد الموقع الرسمي لتطبيق إنستاباي أنه لا يمكن استعادة الأموال في حال تم تنفيذ عملية التحويل بنجاح، نظرا لأن التحويلات اللحظية لا يمكن إلغاؤها بمجرد تأكيد العملية. 

وبالتالي، تقع المسؤولية على المستخدم في التأكد من دقة البيانات قبل التحويل.

خطوات استرجاع الأموال المحولة بالخطأ

إذا قمت بتحويل مبلغ مالي بالخطأ إلى حساب غير مقصود، يجب اتباع الخطوات التالية:
    1.    الاتصال بالبنك الذي تمت من خلاله العملية، وتقديم الرقم المرجعي للتحويل.
    2.    تقديم طلب رسمي يسمى “طلب النوايا الحسنة”، بهدف تواصل البنك مع الشخص الذي استلم المبلغ بالخطأ، وطلب استرداده.
    3.    في حال رفض المستلم إعادة المبلغ، يجب اتخاذ إجراءات قانونية، وتشمل:
    •    تحرير محضر رسمي في مباحث الإنترنت.
    •    تقديم أدلة ومستندات تثبت التحويل عن طريق الخطأ، مثل:
    •    إثبات تنفيذ عملية التحويل.
    •    إثبات عدم وجود أي علاقة بين المرسل والمستلم.
    •    إثبات رفض إعادة الأموال.
    •    وجود تشابه بين الرقم الصحيح والخاطئ.

كما يمكن تقديم شكوى مباشرة إلى البنك المركزي المصري أو التواصل مع خدمة العملاء بالبنك التابع لك.

التحويل الخاطئ إلى محفظة إلكترونية.. كيف تتصرف؟

في حال تم تحويل الأموال إلى محفظة إلكترونية بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي، يمكن التعامل وفق حالتين:
    •    إذا لم يكن الرقم المحول إليه مسجلا بمحفظة إلكترونية، يتم رد المبلغ إلى حساب المرسل تلقائيا خلال أيام.
    •    أما إذا كان الرقم مرتبطا بمحفظة إلكترونية فعالة، فيجب محاولة التواصل مع الشخص لاسترداد الأموال، وفي حالة رفضه الإعادة، يتم اتخاذ نفس الإجراءات القانونية من خلال مباحث الإنترنت وتقديم الأدلة.

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