كلام مهم.. أمير هشام يشوق متابعيه لـ حلقة برنامجه بلس 90

شوَّق الإعلامي أمير هشام، متابعيه لـ حلقة برنامجه “بلس 90”، المذاعة على قناة النهار.

وكتب أمير هشام، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كلام مهم ومعلومة جديدة في حلقة النهاردة من بلس 90، دلوقتي على النهار.. توكلنا على الله".

وفي سياق آخر، أشاد الإعلامي أمير هشام بـ اللاعب هاري كين في موسم 2024-2025.

وكتب أمير هشام، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "هاري كين يُبدع في موسم 2024-2025 مع العملاق البافاري: شارك في 48 مباراة.. سجّل 39 هدفًا.. قدّم 12 تمريرة حاسمة".

وسحق بايرن ميونيخ، حامل اللقب، مضيفه هوفنهايم 4-0 في نهائي الدوري الألماني اليوم السبت، ليتوج هاري كين، صاحب الرقم القياسي، كأفضل هداف في الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وضمن بايرن ميونيخ اللقب، قبل أسبوعين، لكنه كان مستعدًا لإنهاء موسمه بالفوز بشكل مميز قبل احتفالات اللقب المقررة يوم الأحد في وسط ميونيخ.

وكان هذا أول لقب يُحققه كين، البالغ من العمر 31 عامًا، مع ناديه، وأول لقب يُحققه فينسنت كومباني كمدرب لبايرن في موسمه الأول.

وبالرغم من خروج فريقه من دور الـ 16 لكأس ألمانيا وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن استعادة السيطرة المحلية بعد ثنائية باير ليفركوزن الموسم الماضي كانت على رأس أولويات البافاريين.

وسيطر بايرن على مجريات اللعب منذ البداية، وسدد الدولي الفرنسي مايكل أوليس ركلة حرة قوية محرزًا الهدف الأول في الدقيقة 33، ثم مرر الكرة إلى جوشوا كيميش ليسجل الهدف الثاني بعد 8 دقائق من بداية الشوط الثاني.

كانت هذه هي التمريرة الحاسمة الخامسة عشرة لأوليس هذا الموسم متصدرًا ترتيب الدوري.

وجلس كين في البداية على مقاعد البدلاء، لكنه سدد كرة ارتطمت بالقائم في الشوط الثاني قبل أن يمرر تمريرة حاسمة إلى سيرج غنابري محرزًا الهدف الثالث لبايرن.

وتمكن قائد إنجلترا، الذي كان لقب الدوري الألماني أول لقب كبير له في مسيرته، من تسجيل الهدف في الدقيقة 86، من مسافة قريبة محرزًا هدفه السادس والعشرين في الدوري هذا الموسم.

وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يُتوّج بلقب هداف الدوري في أول موسمين له.

وقال كين بعد حصوله على جائزة هداف الدوري: “أسعى دائمًا للتطور، لكن لولا زملائي لما كان هذا ممكنًا. أنا أستمتع بهذا".

وكتب كين لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل احتفالات الأحد باللقب: "نهاية مثالية لموسم رائع. شكرًا لدعمكم الرائع، غدًا نحتفل بهذا اللقب معًا".

وعند وصوله إلى المؤتمر الصحفي بعد المباراة، لم يواجه كومباني أي أسئلة فورية، فمازح بأنه لا ينبغي أن يكون هناك أي أسئلة في ظل هذا الفوز الساحق، وعندما لم يُسأل أحد؛ نهض وغادر بابتسامة عريضة على وجهه.