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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: حملات رقابية لمتابعة الأسواق.. واستقرار أسعار الخضراوات والفاكهة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

حملات رقابية لمتابعة الأسعار ومراقبة الأسواق بالوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، حملات رقابية مكثفة بكافة مراكز المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات الحازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومواجهة استغلال الظروف الدولية الراهنة لرفع أسعار السلع.

وأكدت محافظة الوادي الجديد، أن الحملة جاءت في إطار الدور الرقابي المتواصل الذي يضطلع به الجهاز لحماية حقوق المستهلك وضمان التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري.


وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، أنه لم تقتصر جهود الحملة على الجانب التفتيشي فقط، بل امتدت لتشمل توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، لا سيما الحق في استبدال واسترجاع السلع، والحصول على فاتورة قانونية تضمن حقوق المشتري، فضلًا عن التأكيد على ضرورة شراء المنتجات الآمنة المطابقة للمواصفات.

وأضافت مدير فرع حماية المستهلك بالوادي الجديد، أنه خلال الحملة، جرى توزيع منشورات توعوية والإجابة عن استفسارات المواطنين بشأن آليات تقديم الشكاوى، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي داخل المجتمع المحلي.

وقالت إن هذه التحركات تأتي  في ظل تصاعد جهود جهاز حماية المستهلك في كافة المحافظات، والتي شهدت تكثيفًا ملحوظًا منذ إقرار القانون رقم 181 لسنة 2018، الذي منح الجهاز صلاحيات أوسع في التدخل السريع لحماية المستهلك، ومنح المواطنين حق الاستبدال خلال 14 يومًا لأي سلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات.

من جانبه، دعا الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات، سواء بالحضور إلى مقر الفرع في حي ميتالكو بجوار الكنيسة، أو من خلال خدمة الواتساب عبر الرقم: 01000000329، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل بجدية مع كافة الشكاوى ويتابعها حتى ضمان حقوق المستهلك كاملة.

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم السبت 21 يونيو 2025، استقرارًا نسبيا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع تزايد الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية.

وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة فى أسواق المحافظة كالتالي:
الطماطم 8 جنيه
البطاطس: من 3 إلى 8 جنيهات
الكوسة  10 جنيه
والخيار: 8 جنيهًا
البصل الأحمر:  10 جنيه
الباذنجان 8 جنيه
الجزر 10 جنيه
الفلفل 10 جنيه
الفلفل الرومى 12,5 جنيه

أسعار الفاكهة بالوادي الجديد اليوم السبت
البرتقال: من 20 إلى 22 جنيه
الموز: بين 30 و35 جنيهًا
الفراولة: من 30 إلي 40 جنيه
التفاح: من 40 إلى 45 جنيهً
العنب: من 40 إلى 50 جنيهً
الفراولة 40 جنيه
البطيخ 12جنيه
الكنتلوب 10جنيه

وتواصل الوحدات المحلية جهودها في دعم المواطنين من خلال تشغيل وتكثيف منافذ البيع الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الغذائية والخضروات واللحوم بأسعار مخفضة، مساهمةً في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.

وتنتشر هذه المنافذ في عدد من المناطق والأحياء الحيوية بمدن المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومتابعة توافر السلع بشكل دوري، والتأكد من جودتها والتزام المنافذ بالأسعار المقررة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

في اول ايام الصيف..حار نهارا معتدل ليلا.. حالة الطقس في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت أجواء صيفية منذ صباح اليوم، مع بداية فصل الصيف رسميًا، وانخفاض ملحوظ ليلا في كافة الأجواء وسجلت درجة الحرارة اليوم، الكبري 39 والصغري 22

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 21 يونيو 2025 بعد اعلان عن بدء فصل الصيف رسميا بداية من اليوم.

درجات الحرارة في الوادي الجديد


تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 21 يونيو 2025، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.


وبالتزامن مع بداية فصل الصيف رسميًا، شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أجواءً صيفية مستقرة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث ساد طقس مشمس وهادئ على مختلف أنحاء المحافظة، مع نشاط خفيف لحركة الرياح في بعض المناطق، ما ساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا خلال النهار.

حالة الطقس في الوادي الجديد

وتُعدّ محافظة الوادي الجديد من أكثر المحافظات تميزًا من حيث الطقس خلال فصل الصيف، إذ تشهد درجات حرارة معتدلة نسبيًا ليلًا مقارنةً بباقي محافظات الصعيد، بفضل الطبيعة الصحراوية واتساع الرقعة الخضراء في العديد من المدن والقرى، وهو ما يساهم في تقليل الشعور بالحرارة ليلًا.

وسجّلت درجات الحرارة اليوم ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت العظمى 39 درجة مئوية، فيما انخفضت الصغرى إلى 22 درجة فقط، وهو ما يشير إلى بداية موسم صيفي قد يتسم بالتفاوت الحراري بين فترتي النهار والليل، مما يتطلب اتخاذ الاحتياطات المناسبة للحفاظ على الصحة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الظهيرة.

وتعد هذه الظروف مناسبة للأنشطة الخارجية والخروج والتنزه في المساء وخاصة في الاماكن المفتوحه، بشرط الالتزام بكافة احتياطات الوقاية أثناء النهار.

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