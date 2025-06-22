جمال العدل: مجلس الزمالك هو المتحكم في أمور النادي

أكد جمال العدل، عضو لجنة الإستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أن تواجد جون إدوارد بداية هيكلة لقطاع كرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا خطوة على الطريق الصحيح، ولجنة التخطيط دورها استشاري مثلها مثل لجنة الاستثمار والمجلس هو المتحكم في أمور النادي".

وأضاف: "ميدو لم يرحل عن نادي الزمالك وكان له دور مهم جدا لهيكلة قطاع كرة القدم، ولا توجد خلافات على الاطلاق داخل القلعة البيضاء وكابتن حسين لبيب هو رئيس كل اللجان بما فيها التخطيط والإستثمار".

وأوضح: "الزمالك دائما وأبدا مدرسة الفن والهندسة والفريق يحتاج إلى التدعيم بشكل جيد استعدادا للفترة المقبلة".