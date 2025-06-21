تهديد صفقة جديدة بالفشل في الزمالك لسبب صادم

تواجه صفقة انتقال محمد علاء، حارس مرمى الجونة، إلى الزمالك خطر الفشل، بعد دخول عدة أندية في مفاوضات لضمه، أبرزها، بتروجت، والاتحاد السكندري.

ورغم أن الحارس يفضل ارتداء قميص الزمالك، إلا أن تأخر مسؤولي القلعة البيضاء في حسم الصفقة يزيد من فرص ضياعها، في ظل العروض الجادة التي تلقاها اللاعب.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن “النادي لا يزال مهتمًا بضم محمد علاء، ولكن المقابل المادي هو السبب في تعطل الصفقة ونسعى لحسم الملف في أقرب وقت، لكن هناك أولويات أخرى داخل الفريق قد تؤثر على توقيت إنهاء الصفقة.”

ويبحث الزمالك عن حارس ثالث إلى جانب محمد عواد ومحمد صبحي، ويضع عدة أسماء ضمن حساباته، أبرزها: جنش، أحمد نادر السيد، عمر صلاح، ومحمد أبو جبل، الذي اقترب من العودة مجددًا بعد اتفاق مبدئي مع أحمد حسام "ميدو".