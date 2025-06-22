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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيديو تيك توك لـ نسرين أمين وسوزي الأردنية يشعل السوشيال ميديا

نسرين امين
نسرين امين
يمنى عبد الظاهر

أثارت الفنانة نسرين أمين تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت متابعيها بصور جديدة جمعتها بالبلوجر الشهيرة سوزي الأردنية داخل أحد المطاعم، وسط أجواء من الألفة والمرح، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن سر هذه الصداقة المفاجئة.

ولم تكتفِ نسرين بالصور، بل أعادت نشر مشهد لها من فيلم “ولاد رزق” عبر “تيك توك”، ظهرت فيه بدور زوجة النجم أحمد عز، لتعيد نشره أيضًا على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وانهالت عليها التعليقات من جمهورها الذي عبّر عن دهشته من الجمع بين ظهورها مع سوزي ومشهدها بالفيلم، مستخدمين تعليقات طريفة مثل: "أحلام العصر في نسخة 2025!".

الجدير بالذكر أن نسرين أمين شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل «العتاولة 2»، الذي ضم عددًا كبيرًا من النجوم، من بينهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، مصطفى أبوسريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، وغيرهم، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

سوزي الأردنية الفنانة نسرين أمين ولاد رزق العتاولة 2 باسم سمرة فيفي عبده زينة طارق لطفي السقا

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