قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: أمريكا استخدمت 6 قاذفات "بي-2" لقصف منشأة فوردو النووية بـ12 قنبلة خارقة
تقارير : أمريكا قصفت منشأة "فوردو" النووية الإيرانية بـ30 طن متفجرات
شاومينج لطلاب الثانوية العامة: صور الامتحان والمدرسين جاهزين للحل.. والتعليم تحذر
بدء امتحان اللغة العربية بلجان الثانوية العامة 2025
بعد ارتفاعه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو
هل ترك سجود السهو في الصلاة يُبطلها ؟.. الإفتاء تجيب
تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية قبل امتحانات اللغة العربية
آثار دمار واسع في حيفا جراء الصواريخ الإيرانية
تعليمات عاجلة للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بعدم التأخر في توزيع الأسئلة
وسط إجراءات مشددة.. توافد طلاب الثانوية العامة بالقليوبية لأداء امتحان اللغة العربية
بسبب حرب إيران.. هيئة الرقابة النووية تنظم ندوة للمواطنين حول النشاط الإشعاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات عاجلة للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بعدم التأخر في توزيع الأسئلة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تلقت جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 تعليمات عاجلة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، تشدد على عدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم تحت أي ظرف من الظروف

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. الطلاب يؤدون اليوم اللغة العربية

جدير بالذكر أنه تبدأ اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواد الأساسية.

فبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. من المقرر أن يؤدي طلاب النظامين الجديد والقديم في التاسعة من صباح اليوم الأحد امتحان اللغة العربية ، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين اليوم امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء) ، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية .

ويمر الآن الطلاب بإجراءات تفتيشية صارمة بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لمحاولة ضبط وسائل الغش التي قد يخفيها بعض الطلاب 

حيث شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في اجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج امتحانات الثانوية العامة 2025 بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب

هدوء وانضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وكان قد انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الأحد الماضي بالمواد غير المضافة للمجموع ، و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم رصد حالة من الهدوء والانضباط الكامل في مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 على مستوى الجمهورية خلال امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الأسبوع الماضي ، مؤكدةً انه قد انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

بلطجة داخل فيلا.. تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين حسام حسن وزوجته

لولا فاني

أول تعليق من البلوجر لولا فاني بعد وفاة طليقها في عقار حدائق القبة المنهار

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

أرشيفية

بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية بعد ضرب المفاعلات في إيران

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

دولار امريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2025

البلوجر لولا فاني

خسرت حياتها وزوجها بسبب السحر.. مأساة البلوجر لولا فاني تشعل السوشيال ميديا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

هاتف أوبو Reno 13A

«أوبو Reno 13A» هاتف اقتصادي بتصميم أنيق ومواصفات مميزة

Fairphone 6

تسريب يكشف تصميم Fairphone 6 بظهر قابل للفك

جوجل

جوجل تضيف مزايا ذكية جديدة إلى لوحة مفاتيح Gboard

بالصور

بعد تريند الكركم .. ماذا تفعل ملعقة واحدة لجسمك عند تناوله؟

الكركم
الكركم
الكركم

إطلالة جذابة.. ياسمين عز تثير إعجاب جمهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

تصميم غريب .. جميلة عوض تخطف الأنظار بجمالها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان جريء .. روبي تثير الجدل بظهور لافت

روبي
روبي
روبي

فيديو

شجون الهاجري في الحبس

كـوكـ.ـايين وماريجـ.ـوانا.. فنانة شهيرة يقبض عليها بمخــ.ــدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد