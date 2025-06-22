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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا .. مصر تتولى منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز

الاتحاد الدولي للغاز
الاتحاد الدولي للغاز
أحمد عبد القوى

تتولى مصر رسميًا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، كأول دولة من إفريقيا والشرق الأوسط تصل لهذا المنصب، تمهيدًا لرئاستها للفترة 2028-2031. يعكس هذا الإنجاز الثقة الدولية في قدرات مصر على قيادة تحول قطاع الطاقة عالميًا باتخاذ كل السبل التكنولوجية المتطورة .  

يتولى المهندس خالد أبو بكر، رئيس الجمعية المصرية للغاز والطاقة، منصب نائب الرئيس، ويعمل على تعزيز أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية للغاز، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة. كما أطلقت الجمعية برنامجًا مصريًا لتعزيز الطاقة عالميًا كأساس للنمو الاقتصادي والاجتماعي.  

يتولى المهندس محمد فؤاد، السكرتير العام للجمعية، منصب المدير العام لفريق الرئاسة المصري، ويشرف على التحضيرات لاستضافة مؤتمر الغاز العالمي 2031 في مصر. فيما يعمل المهندس كريم شعبان، رئيس لجنة الاستراتيجية والتخطيط، على تعزيز التكامل بين لجان الاتحاد وضمان توافقها مع أولويات الدول الأعضاء.  

أطلقت الجمعية مجلسًا استشاريًا يضم قادة القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين، لدعم مبادرات الطاقة النظيفة والمستدامة. وتمتد استراتيجية الجمعية لتشمل تقنيات منخفضة الكربون والطاقة المتجددة.  

تستعد مصر لاستضافة مؤتمر الغاز العالمي 2031، بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة الخضراء ووجهة رئيسية للاستثمار. يمثل هذا الدور القيادي خطوة مهمة نحو ترسيخ دور مصر الريادي في مستقبل الطاقة عالميًا.

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