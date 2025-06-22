ضبط 700 كيلو لحوم بلدية نحرت خارج السلخانة بالزقازيق

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة عبد اللطيف النجار بشن حملة بدائرة مركز ومدينة الزقازيق بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالشرقية وأسفرت عن تحرير محضر رقم ٥٣١٧ جنح اول الزقازيق ضد صاحب هايبر ماركت لحيازته ٢٠٠ كيلو لحم بلدي مذبوح خارج السلخانة

وتم تحرير محضر رقم ٥٣١٨ جنح ضد صاحب منفذ بيع وتم التحفظ على ٥٠٠ كيلو لحم بلدي مذبوح خارج السلخانة وتحرير محضر رقم ٥٣١٩جنح ضد صاحب سوبر ماركت وتم التحفظ على ٣٠ كيلو لحم مجمد و٢٥ كيلو سجق مجمد و٢٠ كيلو بانيه.