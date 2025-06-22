محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.05%

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح 82.05%

وحرص المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية على الاتصال هاتفياً بالطلبة والطالبات أوائل المحافظة بالشهادة الإعدادية معرباً عن خالص تمنياته لهم بمزيد من النجاح والتوفيق والحصول على أعلي الدرجات ومواصلة التفوق العلمي.

ومن جانبه، أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه أدي 154275 طالب وطالبة موزعين علي 818 لجنة إمتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة امتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام.