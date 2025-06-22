باحث: الضربات الأمريكية على إيران لم تؤثر بشكل أساسي على البرنامج النووي

قال مصطفى عبدالرحمن، الباحث في الشؤون السياسية والإقليمية، إن الجيش الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدرته محدودة للدخول في حروب طويلة وممتدة، لأنه يعتمد بشكل أساسي على الدعم الأمريكي المباشر.

ولفت مصطفى عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن الجانب الإيراني لديه القدرة على المحاربة لفترات طويلة، حيث اعتمد بشكل اساسي على قدراته الذاتية وتطوير الصواريخ التي يمتلكها.

واسترسل: إيران قد توجه بعض الضربات بشكل مباشر أو من خلال الجماعات الموالية لها لبعض القواعد الامريكية، مشيرا إلى أن الرئيس الامريكي أكد في حديثه أنه يريد استسلام كامل لإيران.

وشدد على أن الضربات الأمريكية التي وجهت على المنشآت النووية الإيرانية لم تؤثر بشكل أساسي على البرنامج النووي، ولكنها قد ترجعه إلى سنوات متاخرة في البحث.