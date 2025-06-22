مرمم الثغرة.. اللقاء الأول لأمناء ومساعدي مدارس الأحد بحلوان| صور

نظمت إيبارشية حلوان والمعصرة اللقاء الأول لأمناء ومساعدي أمناء خدمة مدارس الأحد لمراحل “ابتدائي، إعدادي، ثانوي”، تحت شعار "مرمم الثغرة"، في كنيسة السيدة العذراء بوادي حوف، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية، ومشاركة ٣٧٥ من أمناء الخدمة والمساعدين، بالإضافة إلى ٢٥ من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية.

مرمم الثغرة

تضمن اللقاء محاضرتين رئيسيتين، حيث ألقى نيافة الأنبا ميخائيل المحاضرة الأولى بعنوان "مرمم الثغرة"، والتي ناقشت كيفية معالجة الثغرات في حياتنا وخدمتنا من خلال التأمل في سفر نحميا.

بينما قدّم الأب القمص روفائيل ثروت، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا العجايبي في منطقة فم الخليج، المحاضرة الثانية التي تناولت "مهارات العمل الجماعي"، موضحًا كيفية تمكين أمين الخدمة من تعزيز روح التعاون وحل المشكلات، بالإضافة إلى إعداد جيل جديد من أمناء المراحل.