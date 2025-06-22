بعد موافقة البرلمان.. قرار غلق مضيق هرمز بيد مجلس الأمن الإيراني

قالت وكالة رويترز أن غلق مضيق هرمز مرهون بموافقة مجلس الأمن الإيرانى، وذلك بعد موافقة برلمان طهران على غلق المضيف بعد ضرب الولايات المتحدة للمنشآت النووية.

جاء ذلك حسبما افادت قناة أكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها.

فرنسا

وكانت أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع في وقت لاحق اليوم، لبحث تداعيات التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت مواقع نووية داخل الأراضي الإيرانية.

وأفادت الرئاسة بأن ماكرون أجرى اتصالات مع عدد من قادة المنطقة، ويعتزم مواصلة المشاورات مع شركاء أوروبيين وقادة إقليميين خلال الساعات المقبلة، في مسعى لاحتواء التوتر المتصاعد.